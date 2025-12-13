Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഅൽ ബുസൈദി...
    Oman
    Posted On
    date_range 13 Dec 2025 12:56 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Dec 2025 12:57 PM IST

    അൽ ബുസൈദി ഭരണകാലചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രദർശനവും സെമിനാറും

    text_fields
    bookmark_border
    അൽ ബുസൈദി ഭരണകാലചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രദർശനവും സെമിനാറും
    cancel
    camera_alt

    നാ​ഷ​ണ​ൽ യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി ഓ​ഫ് സ​യ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ടെ​ക്‌​നോ​ള​ജി​യി​ൽ അ​ൽ ബു​സൈ​ദി ഭ​ര​ണ​കാ​ല​ത്തി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​ത്തെ

    ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി ന​ട​ന്ന പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: അ​ൽ ബു​സൈ​ദി ഭ​ര​ണ​കാ​ല​ത്തി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​ത്തെ ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി നാ​ഷ​ണ​ൽ യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി ഓ​ഫ് സ​യ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ടെ​ക്‌​നോ​ള​ജി​യി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​വും ശാ​സ്ത്രീ​യ സെ​മി​നാ​റും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    മ​സ്‌​ക​ത്ത് ഗ​വ​ർ​ണ​ർ സൗ​ദ് ബി​ൻ ഹി​ലാ​ൽ അ​ൽ ബു​സൈ​ദി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ്ര​മു​ഖ ച​രി​ത്ര ഗ​വേ​ഷ​ക​രും അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് വി​ദ​ഗ്ധ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ര​ണ്ട് സെ​ഷ​നു​ക​ളാ​യി ന​ട​ന്ന സെ​മി​നാ​റി​ൽ അ​ൽ ബു​സൈ​ദി ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​വി​ക​സ​നം, ഒ​മാ​ന്റെ സ​മാ​ധാ​ന ന​യ​ങ്ങ​ൾ, ഒ​മാ​ന്റെ ന​വോ​ത്ഥാ​ന മു​ന്നേ​റ്റം തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ച​ര്‍ച്ച​യാ​യി. നാ​ഷ​ണ​ൽ യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി ഓ​ഫ് സ​യ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ടെ​ക്‌​നോ​ള​ജി ചാ​ൻ​സ​ല​ർ ഡോ. ​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദാ​ലി സ​ന്നി​ഹി​ത​നാ​യി.

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന 36 ഫോ​ട്ടോ​ക​ളും ഒ​മാ​ന്റെ സാം​സ്കാ​രി​ക, രാ​ഷ്ട്രീ​യ പൈ​തൃ​ക​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​ക​ൾ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളും പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsOmangulfnewsmalayalam
    News Summary - Exhibition and seminar on the history of the Al Busaidi era
    Similar News
    Next Story
    X