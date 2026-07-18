മേലാറ്റൂർ രംഗം ക്ലബ്ബിലെ ആവേശം

മേലാറ്റൂർ രംഗം ക്ലബ്ബിലെ ആവേശംtext_fields
2002 ലോകകപ്പിന്റെ സമയത്ത് ഞാൻ ബ്രസീലിന്റെ കടുത്ത ആരാധകനായിരുന്നു. എന്റെ സുഹൃത്ത് മുരളി ഫ്രാൻസ് ടീമിന്റെ ആരാധകനായിരുന്നു. മേലാറ്റൂർ രംഗം ക്ലബ്ബിലെ ടെലിവിഷനിൽ ഞങ്ങൾ ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾ കാണുമായിരുന്നു.
ലോകകപ്പ് ദിവസങ്ങളിൽ മത്സരങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിന് മണിക്കൂറുകൾ മുമ്പേ ഞാനും മുരളിയും വീട്ടിൽ നിന്ന് മേലാറ്റൂരിലെ രംഗം ക്ലബ്ബിലേക്ക് നടന്ന് പോകുമായിരുന്നു. ഏകദേശം 45 മിനിറ്റ് നീളുന്ന ആ യാത്ര തന്നെ ചർച്ചാവേദിയായിരുന്നു. വഴിയിലുടനീളം എല്ലാ ടീമുകളെയും കളിക്കാരെയും കുറിച്ച് സംസാരിക്കും. ഞാൻ ബ്രസീലിന്റെ ആക്രമണ ഫുട്ബാളിനെയും റൊണാൾഡോ, റിവാൾഡോ, റൊണാൾഡീഞ്ഞോ എന്നിവരുടെ മികവിനെയും പുകഴ്ത്തുമ്പോൾ, മുരളി ഫ്രാൻസിന്റെ ശക്തമായ ടീമിനെയും അവരുടെ താരങ്ങളെയും പിന്തുണക്കും.
രംഗം ക്ലബ്ബിലെത്തുമ്പോഴേക്കും മത്സരം കാണാനുള്ള ആവേശം പരമാവധിയിലെത്തിയിരിക്കും, എന്നാൽ ആ 45 മിനിറ്റ് നീളുന്ന നടത്തവും ഫുട്ബാൾ ചർച്ചകളും തന്നെ എന്റെ ലോകകപ്പിന്റെ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട ഓർമകളിൽ ഒന്നാണ്.ബ്രസീലിന്റെ ആദ്യ മത്സരം മുതൽ ഓരോ മത്സരത്തിനും ഞാനും മുരളിയും സൗഹൃദപരമായി പന്തയം വെച്ചിരുന്നു. ഓരോ കളിയും വലിയ ആവേശത്തോടെയും പ്രതീക്ഷയോടെയും ഞങ്ങൾ കണ്ടു.
ഒടുവിൽ ബ്രസീൽ എല്ലാ മത്സരങ്ങളും വിജയിച്ച് കിരീടം സ്വന്തമാക്കി. ഫൈനൽ മത്സരത്തിന് ശേഷം രംഗം ക്ലബ്ബിൽ സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം ആ സന്തോഷം ആഘോഷിച്ച നിമിഷങ്ങൾ ഇന്നും എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഫുട്ബാൾ ഓർമകളാണ്.
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