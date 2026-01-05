Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 5 Jan 2026 11:45 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Jan 2026 11:45 AM IST

    എക്സൈസ് നികുതി ഉൽപന്നങ്ങൾ; ‘താകദ്’ ആപ്പ് വഴി പരിശോധിക്കണം

    എക്സൈസ് നികുതി ഉൽപന്നങ്ങൾ; ‘താകദ്’ ആപ്പ് വഴി പരിശോധിക്കണം
    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: എ​ക്സൈ​സ് നി​കു​തി​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത പ​രി​ശോ​ധ​ന സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നി​കു​തി അ​തോ​റി​റ്റി ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക അ​റി​യി​പ്പ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു. വി​പ​ണി​യു​ടെ വി​ശ്വാ​സ്യ​ത​യും ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ​സു​ര​ക്ഷ​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി, മ​ധു​ര​പാ​നീ​യ​ങ്ങ​ളും കാ​ർ​ബ​ണേ​റ്റ​ഡ് പാ​നീ​യ​ങ്ങ​ളും ഒ​ഴി​കെ​യു​ള്ള എ​ക്സൈ​സ് നി​കു​തി ബാ​ധ​ക​മാ​യ എ​ല്ലാ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളി​ലും സാ​ധു​വാ​യ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ നി​കു​തി സ്റ്റാം​പ് ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​തോ​റി​റ്റി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഇ​ത്ത​രം ഉ​ൽ​പ്പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് സ്റ്റാം​പു​ക​ൾ യ​ഥാ​ർ​ഥ​മ​ണോ എ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ‘താ​ക​ദ്’ മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ്പ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളോ​ട് അ​തോ​റി​റ്റി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    ഉ​ൽ​പ​ന്ന പാ​ക്കേ​ജിം​ഗി​ലു​ള്ള ഡി​ജി​റ്റ​ൽ അ​ട​യാ​ളം സ്കാ​ൻ ചെ​യ്ത്, ദേ​ശീ​യ നി​കു​തി മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ച​ത​ണോ എ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ‘താ​ക​ദ്’ ആ​പ്പി​ലൂ​ടെ ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് സാ​ധി​ക്കും. സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ ഇ​ല്ലാ​ത്ത ഉ​ൽ​പ്പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ വി​പ​ണി​യി​ൽ പ്ര​ച​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ത​ട​യു​ന്ന​തി​നും സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ലെ റീ​ട്ടെ​യി​ൽ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സു​താ​ര്യ​ത നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യ നി​യ​ന്ത്ര​ണ ഉ​പാ​ധി​യാ​ണി​തെ​ന്ന് നി​കു​തി അ​തോ​റി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു.

    News Summary - Excise tax products; should be checked through the 'Takad' app
