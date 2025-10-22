Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Oman
    Posted On
    date_range 22 Oct 2025 11:19 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Oct 2025 11:19 AM IST

    അ​മി​ത വേ​ഗം; ഡ്രൈ​വ​ർ പി​ടി​യി​ൽ

    മ​ണി​ക്കൂ​റിൽ 200 കി​ലോ​മീ​റ്റി​ലേ​റെ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ച്ച​തി​നാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റ്
    മ​സ്ക​ത്ത്: അ​മി​ത വേ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ച്ച​തി​ന് കാ​ർ ഡ്രൈ​വ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 200 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റി​ലേ​റെ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ച്ച​തി​നാ​ണ് പ്ര​തി​യെ മ​സ്ക​ത്ത് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ് പൊ​ലീ​സ് ക​മാ​ൻ​ഡ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. ഇ​യാ​ൾ അ​മി​ത വേ​ഗ​ത്തി​ൽ വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ വി​ഡി​യോ സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ൽ പ്ര​ച​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് ന​ട​പ​ടി. ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം 1854 റോ​ഡ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 586 പേ​ർ മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

    1936 പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. അ​മി​ത വേ​ഗം, അ​ശ്ര​ദ്ധ, റോ​ഡി​ലെ മോ​ശം പെ​രു​മാ​റ്റം, ഓ​വ​ർ​ടേ​ക്കി​ങ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ് വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ.

    TAGS:Oman Newsdriver arrestedExcessive speedgulf news malayalam
    News Summary - Excessive speed; driver arrested
