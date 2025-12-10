Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    Posted On
    date_range 10 Dec 2025 11:49 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Dec 2025 11:49 AM IST

    എ​ക്സ​ല​ൻ​സ് എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ 2025 ബാ​ച്ച് ഗ്രാ​ജ്വേ​ഷ​ൻ ഡേ ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    എ​ക്സ​ല​ൻ​സ് എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ 2025 ബാ​ച്ച് ഗ്രാ​ജ്വേ​ഷ​ൻ ഡേ ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    എ​ക്സ​ല​ൻ​സ് എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ ഗ്രാ​ജ്വേ​ഷ​ൻ ഡേ ​ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​സ്ക​ത്ത്: എ​ക്സ​ല​ൻ​സ് എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ 2025 ലെ ​ഗ്രാ​ജ്വേ​ഷ​ൻ ഡേ ​ച​ട​ങ്ങ് അ​ൽ ഖു​വൈ​റി​ലെ ഇ​ന്റ​ർ​സി​റ്റി ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. വി​വി​ധ പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    സ്ഥാ​പ​ക​നും സി.​ഇ.​ഒ​യു​മാ​യ പ്ര​ഫ. ഡോ. ​അ​ൻ​സാ​രി ഇ​ബ്രാ​ഹിം സ്വാ​ഗ​തം നേ​ർ​ന്നു. മി​ക​ച്ച അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ്ര​ത്യേ​ക വി​ജ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ളും സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കി.

    ശ​ർ​ഖി​യ്യ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ് ചാം​ബേ​ഴ്സ് ബ്രാ​ഞ്ച് ബോ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ് ഡ​യ​റ​ക്ടേ​ഴ്സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് നാ​സ​ർ അ​ൽ മ​സ്‌​ക​രി, ഹ​വാ​രി ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ടി​ങ് ക​മ്പ​നി മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ആ​ൻ​ഡ് എ​ക്സ്റ്റേ​ണ​ൽ റി​ലേ​ഷ​ൻ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മാ​ലി​ക് അ​ൽ മോ​സ​മി, അ​ൽ സ​ലാ​മ പോ​ളി​ക്ലി​നി​ക് എം.​ഡി ഡോ. ​സി​ദ്ദീ​ഖ് മ​ങ്ക​ട, അ​ൽ അ​മാ​നി ടി.​വി.​ആ​ർ ഗ്രൂ​പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ റ​തീ​ഷ് രാ​ജ​ൻ, ഗ​ൾ​ഫ് സെ​ന്റ​ർ ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ട​ൻ​സി ആ​ൻ​ഡ് ഓ​ഡി​റ്റ് സി.​ഇ.​ഒ സു​ഭാ​ഷ് കു​മാ​ർ നാ​യ​ർ, ഐ.​ടി ആ​ൻ​ഡ് ബി​സി​ന​സ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് സ്ട്രാ​റ്റ​ജി​ക് ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ട​ന്റ് രാ​കേ​ഷ് നാ​യ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ, ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:educationgraduation dayexcellenceorganized
