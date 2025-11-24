Begin typing your search above and press return to search.
    റെ​സി​ഡ​ൻ​സി പെ​ർ​മി​റ്റ് ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും നാ​ടു​ക​ട​ത്തും; നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​ർ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ വ​രു​ന്നു

    അ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​ടെ അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ ജോ​ലി​യി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ട​ാൽ നാ​ടു​ക​ട​ത്തപ്പെട്ടേക്കാം
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: റെ​സി​ഡ​ൻ​സി പെ​ർ​മി​റ്റ് സാ​ധു​വാ​ണെ​ങ്കി​ലും തൊ​ഴി​ൽ, വ​രു​മാ​നം, പെ​രു​മാ​റ്റം എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ കു​വൈ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് നാ​ടു​ക​ട​ത്തും. പു​തി​യ റെ​സി​ഡ​ൻ​സി നി​യ​മ​ത്തി​ലെ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് റെ​ഗു​ലേ​ഷ​നു​ക​ളു​ടെ ആ​ർ​ട്ടി​ക്കി​ൾ 38 പ്ര​കാ​ര​മാ​യി​രി​ക്കും ഈ ​ന​ട​പ​ടി. പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ രാ​ജ്യ​ത്തു​നി​ന്ന് നി​ന്ന് നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി നാ​ടു​ക​ട​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഇ​വ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു.

    ഇ​തു​പ്ര​കാ​രം രാ​ജ്യ​ത്ത് ഓ​​രോ വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്കും നി​യ​മാ​നു​സൃ​ത​മാ​യ വ​രു​മാ​ന സ്രോ​ത​സ്സ് അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ്. ഇ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​വ​രെ ഭ​ര​ണ​പ​ര​മാ​യ നാ​ടു​ക​ട​ത്ത​ലി​ന് വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി​യേ​ക്കാം. ഒ​രു പ്ര​വാ​സി ത​ന്റെ നി​യു​ക്ത സ്പോ​ൺ​സ​റ​ല്ലാ​ത്ത തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക്ക് വേ​ണ്ടി ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യാ​ൽ (പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഓ​ഫ് മാ​ൻ​പ​വ​ർ ഫ​യ​ലു​ക​ളി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത് പ്ര​കാ​രം), അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ ജോ​ലി​യി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ട​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യാ​ലും അ​വ​ർ നാ​ടു​ക​ട​ത്ത​ൽ നേ​രി​ടേ​ണ്ടി​വ​രും.

    പൊ​തു​താ​ൽ​പ​ര്യം, പൊ​തു​സു​ര​ക്ഷ, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പൊ​തു ധാ​ർ​മി​ക​ത എ​ന്നി​വ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ചി​ല വ്യ​ക്തി​ക​ൾ ത​ട​സ്സ​മാ​ണെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യാ​ൽ ഇ​ത്ത​ര​ക്കാ​രെ​യും നാ​ടു​ക​ട​ത്താ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വി​ടാം. ധാ​ർ​മി​ക​ത​യി​ല്ലാ​യ്മ​യോ സ​ത്യ​സ​ന്ധ​ത​യി​ല്ലാ​യ്മ​യോ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഒ​രു കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ത്തി​ന് ശി​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട വ്യ​ക്തി​ക​ൾ, അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ മൂ​ന്ന് ക്രി​മി​ന​ൽ കു​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ചു​മ​ത്ത​പ്പെ​ടു​ക​യും കു​റ​ഞ്ഞ​ത് ഒ​രു കു​റ്റ​ത്തി​ന് ത​ട​വ് ല​ഭി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ, അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ക്രി​മി​ന​ൽ കു​റ്റ​ത്തി​ന് നാ​ല് ത​വ​ണ ശി​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ എ​ന്നി​വ​രെ​യും നാ​ടു​ക​ട​ത്തും. ബ​യോ​മെ​ട്രി​ക് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​രം പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ നാ​ടു​ക​ട​ത്തു​ക. ഇ​ത്ത​ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് പി​ന്നീ​ട് കു​വൈ​ത്തി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചെ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല.



