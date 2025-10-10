Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    എ​ട​ക്ക​ഴി​യൂ​ര്‍ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ 'എ​നോ​റ' ഒ​മാ​നി​ലും തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചു

    എ​ട​ക്ക​ഴി​യൂ​ര്‍ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ ‘എ​നോ​റ’ ഒ​മാ​നി​ലും തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചു
    എ​ട​ക്ക​ഴി​യൂ​ര്‍ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ 'എ​നോ​റ'​യു​ടെ ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്ത​​പ്പോ​ൾ

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: വി​ദേ​ശ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന എ​ട​ക്ക​ഴി​യൂ​ര്‍ നി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ എ​ട​ക്ക​ഴി​യൂ​ര്‍ നോ​ണ്‍ റെ​സി​ഡ​ന്റ്‌​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍ (എ​നോ​റ) ഒ​മാ​നി​ലും രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു. എ​ട​ക്ക​ഴി​യൂ​ര്‍ എ​ന്ന സ്വ​ന്തം നാ​ട്ടി​ല്‍ നി​ന്ന് പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്തേ​ക്ക് ചേ​ക്കേ​റി​യ ഒ​രു കൂ​ട്ടം പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ നാ​ട്ടു​ന​ന്മ വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന സൗ​ഹൃ​ദ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​ണ് എ​നോ​റ. മ​സ്‌​ക​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ന്ന പ്ര​ഥ​മ ജ​ന​റ​ല്‍ ബോ​ഡി യോ​ഗ​ത്തി​ല്‍ മു​തി​ര്‍ന്ന അം​ഗം മു​ഹ​മ്മ​ദു​ണ്ണി ഹാ​ജി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഒ​മാ​ന്‍ തൃ​ശൂ​ര്‍ ഓ​ര്‍ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ന്‍ (ഒ.​ടി.​ഒ) പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ന​സീ​ര്‍ തി​രു​വ​ത്ര, ബ​ഷീ​ര്‍, സീ​നി​യ​ര്‍ അം​ഗം അ​സീ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    2024ല്‍ ​മി​സ്റ്റ​ര്‍ ഒ​മാ​ന്‍ ആ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട എ​ട​ക്ക​ഴി​യൂ​ര്‍ സ്വ​ദേ​ശി അ​ന​ഫി എ​നോ​റ​യു​ടെ ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. എ​നോ​റ ഒ​മാ​ന്റെ അം​ഗ​ത്വ​വി​ത​ര​ണം മു​ഹ​മ്മ​ദു​ണ്ണി ഹാ​ജി​ക്ക് ന​ല്‍കി തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചു. യോ​ഗ​ത്തി​ല്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ന്‍വ​ര്‍ വ​ള​യം​തോ​ട് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ന്‍.​കെ. അ​ബ്ദു​ല്‍ റൗ​ഫ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ ഹാ​രി​സ് ക​ബീ​ര്‍ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: മു​ഹ​മ്മ​ദു​ണ്ണി ഹാ​ജി, അ​സീ​സ്, ബ​ഷീ​ര്‍, അ​യ​മു (ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ള്‍), ന​സീ​ര്‍ തി​രു​വ​ത്ര (ഉ​പ​ദേ​ശ​ക​സ​മി​തി ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍), അ​ന്‍വ​ര്‍ വ​ള​യം​തോ​ട് (പ്ര​സി.), മു​നീ​ര്‍ അ​ലി, നി​ഷാ​ദ് (വൈ​സ് പ്ര​സി.), അ​ബ്ദു​ല്‍ റൗ​ഫ് എ​ന്‍.​കെ (ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി), അ​ഫ്‌​സ​ല്‍, അ​ക്ബ​ര്‍ ട്ര​ഷ​റ​ര്‍, ഹാ​രി​സ് ക​ബീ​ര്‍ (ജോ. ​സെ​ക്ര.), മു​ഹ​മ്മ​ദ് എ​ട​ക്ക​ഴി​യൂ​ര്‍, റ​ഹീം കാ​റ്റി​ന്റെ​ക​ത്ത്, ഷ​മീം രാ​യ​മ​ര​ക്കാ​ര്‍ (കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ര്‍), ജിം​ഷ​ര്‍, നാ​ദി​ര്‍, ജെ​ഫി​ന്‍, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ല​ബ്ബ, മു​സ്ത​ഫ, മി​ഷാ​ല്‍, ഹ​സീ​ബ്, ഫാ​യി​സ്, ഷ​മീ​ര്‍, ഷ​മീ​ര്‍ ഫ​സ​ല്‍ (എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ്).

