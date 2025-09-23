Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 23 Sept 2025 10:44 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Sept 2025 10:44 AM IST

    സ​മ്മ​ത​മി​ല്ലാ​തെ തൊ​ഴി​ലു​ട​മ പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് കൈ​വ​ശം വെ​ക്ക​രു​ത്

    സ​മ്മ​ത​മി​ല്ലാ​തെ തൊ​ഴി​ലു​ട​മ പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് കൈ​വ​ശം വെ​ക്ക​രു​ത്
    മ​സ്ക​ത്ത്: തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മ​ത​മി​ല്ലാ​തെ പ്ര​വാ​സി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ പാ​സ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ കൈ​വ​ശം വെ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്ന് ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ച് ജ​ന​റ​ൽ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ഒ​മാ​ൻ വ​ർ​ക്കേ​ഴ്‌​സ്. സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ലെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക്, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് പ്ര​വാ​സി ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക്, തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള വ്യ​ക്തി​ഗ​ത രേ​ഖ​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചാ​ണ് ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ.

    പു​തി​യ തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മം പ്ര​തി​പാ​ദി​ക്കു​ന്ന റോ​യ​ൽ ഡി​ക്രി ന​മ്പ​ർ 53/2023 ലെ ​ആ​ർ​ട്ടി​ക്കി​ൾ ആ​റി​ൽ ഈ ​വ്യ​വ​സ്ഥ വ്യ​ക്ത​മാ​യി പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ജി.​എ​ഫ്.​ഒ.​ഡ​ബ്ല്യു ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യു​ടെ രേ​ഖാ​മൂ​ല​മു​ള്ള സ​മ്മ​ത​ത്തോ​ടെ​യ​ല്ലാ​തെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യു​ടെ പാ​സ്പോ​ർ​ട്ടോ സ്വ​കാ​ര്യ രേ​ഖ​ക​ളോ സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക്ക് അ​നു​വാ​ദ​മി​ല്ലെ​ന്ന് ആ​ർ​ട്ടി​ക്കി​ൾ ആ​റി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    എ​ല്ലാ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കും ദേ​ശീ​യ​ത ഭേ​ദ​മെ​ന്യേ അ​വ​രു​ടെ പാ​സ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളും വ്യ​ക്തി​ഗ​ത രേ​ഖ​ക​ളും സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ അ​വ​കാ​ശ​മു​ണ്ടെ​ന്നും ഈ ​വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ ഏ​തൊ​രു ലം​ഘ​ന​വും നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ത്തി​ന് വി​ധേ​യ​മാ​കു​മെ​ന്നും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക​ൾ പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ വി​ദേ​ശ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് തി​രി​കെ ന​ൽ​ക​ണം. അ​വ സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത് രാ​ജ്യ​ത്തെ തൊ​ഴി​ൽ​രീ​തി​ക​ൾ​ക്ക് വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണ്. പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് എ​ന്ന​ത് ഒ​രു വ്യ​ക്തി​യു​ടെ പൗ​ര​ത്വം തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന രേ​ഖ​യാ​ണ്. അ​ത് അ​വ​ന്റെ കൈ​വ​ശം ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണം. സ്വ​ന്തം ഇ​ഷ്ട​മി​ല്ലാ​തെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ന്റെ പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു ക​മ്പ​നി​ക്കും അ​ധി​കാ​ര​മി​ല്ലെ​ന്ന് പ​ല അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. സ​മ്മ​ത​മി​ല്ലാ​തെ പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് കൈ​വ​ശം വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ, അ​വ തി​രി​കെ ല​ഭി​ക്കാ​ൻ ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക് തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തെ സ​മീ​പി​ക്കാം. പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ട്​ സ​റ​ണ്ട​ർ ചെ​യ്യാ​ത്ത​തി​ന്​ ഒ​രു ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നെ പി​രി​ച്ചു​വി​ടു​ന്ന​ത്​ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കും.

    TAGS:Gulf NewsOman NewsPassportsemployers
    News Summary - Employers should not take possession of passports without consent
