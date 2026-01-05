Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 5 Jan 2026 11:30 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Jan 2026 11:30 AM IST

    അത്യാഹിത കരൾമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയ

    ഒ പൊസിറ്റിവ് പ്ലേറ്റ്‌ലെറ്റ് ദാനത്തിനായി ആരോഗ്യമന്ത്രാലയത്തിന്റെ അടിയന്തര അഭ്യർഥന
    അത്യാഹിത കരൾമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയ
    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: അ​ടി​യ​ന്ത​ര ക​ര​ൾ​മാ​റ്റ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക്ക് ത​യാ​റെ​ടു​ക്കു​ന്ന രോ​ഗി​യു​ടെ ജീ​വ​ൻ ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഒ ​പോ​സി​റ്റീ​വ് പ്ലേ​റ്റ്‌​ലെ​റ്റ് ദാ​ന​ത്തി​നാ​യി ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​ടി​യ​ന്ത​ര അ​ഭ്യ​ർ​ഥ​ന പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു. അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യ സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​തി​ക​ര​ണ​മാ​ണ് ഇ​ത്ത​രം ജീ​വ​ൻ​ര​ക്ഷാ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. യോ​ഗ്യ​ത​യു​ള്ള ദാ​താ​ക്ക​ൾ ബൗ​ഷ​റി​ലെ ബ്ല​ഡ് ബാ​ങ്കി​ൽ രാ​വി​ലെ എ​ട്ടു മു​ത​ൽ വൈ​കി​ട്ട് ഏ​ഴു​വ​രെ എ​ത്തി പ്ലേ​റ്റ്‌​ലെ​റ്റ് ദാ​നം ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    എ​ല്ലാ ദാ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ളും ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ദാ​താ​ക്ക​ൾ ആ​രോ​ഗ്യ​വി​വ​ര ഫോം ​പൂ​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യും സി​വി​ൽ ഐ​ഡി അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ റെ​സി​ഡ​ന്റ് കാ​ർ​ഡ് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ക​യും വേ​ണം. തു​ട​ർ​ന്ന് ഹീ​മോ​ഗ്ലോ​ബി​ൻ നി​ല​യും ര​ക്ത​സ​മ്മ​ർ​ദ്ദ​വും പ​രി​ശോ​ധി​ക്കും.

    ദാ​ന ന​ട​പ​ടി​ക്ക് സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി അ​ഞ്ചു മു​ത​ൽ 15 മി​നി​റ്റ് വ​രെ സ​മ​യം എ​ടു​ക്കും. ഇ​തി​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം 450 മി​ല്ലി​ലീ​റ്റ​ർ ര​ക്ത​മോ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ പ്ലേ​റ്റ്‌​ലെ​റ്റ് യൂ​ണി​റ്റു​ക​ളോ ശേ​ഖ​രി​ക്കും. തു​ട​ർ​ന്ന് ദാ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് കു​റ​ച്ചു​നേ​രം വി​ശ്ര​മ​ത്തി​നും ല​ഘു​ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും സൗ​ക​ര്യം ഒ​രു​ക്കും.

    സ്വ​മേ​ധ​യാ ര​ക്ത​ദാ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം, അ​ടി​യ​ന്ത​ര മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും അ​വ​യ​വ​മാ​റ്റ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക​ൾ പോ​ലു​ള്ള സ​ങ്കീ​ർ​ണ ചി​കി​ത്സ​ക​ൾ​ക്ക് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നും സ്ഥി​ര​മാ​യ ര​ക്ത​ദാ​നം അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ദേ​ശീ​യ ര​ക്ത​ശേ​ഖ​രം നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ന് പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ര​ക്ത​ദാ​നം തു​ട​ര​ണ​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു.

