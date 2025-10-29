Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 29 Oct 2025 11:09 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Oct 2025 11:09 AM IST

    ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ഇ​മാ​ക്സ് ബാ​ങ്ക് മ​സ്ക​ത്ത് ഓ​ഫ​ർ

    ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ഇ​മാ​ക്സ് ബാ​ങ്ക് മ​സ്ക​ത്ത് ഓ​ഫ​ർ
    മ​സ്ക​ത്ത്: മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റി​​ലെ വ​ൻ​കി​ട ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ് ഉ​ൽ​പ​ന്ന വി​ത​ര​ണ​ക​മ്പ​നി​യാ​യ ഇ​മാ​ക്സ് ബാ​ങ്ക് മ​സ്ക​ത്തു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി കി​ടി​ല​ൻ ഓ​ഫ​ർ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ബാ​ങ്ക് മ​സ്ക​ത്തി​ന്റെ വി​സ ​ക്രെ​ഡി​റ്റ്, ഡെ​ബി​റ്റ് കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഇ​മാ​ക്സി​ൽ​നി​ന്ന് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് 20 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ വി​ല​ക്കി​ഴി​വാ​ണ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്.

    ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ് ആ​ൻ​ഡ് അ​പ്ല​യ​ൻ​സ​സി​ന് 20 ശ​ത​മാ​ന​വും മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ, വാ​ച്ചു​ക​ൾ, ടാ​ബ്‍ല​റ്റ് എ​ന്നി​വ​ക്കും ഇ​വ​യു​ടെ ആ​ക്സ​സ​റീ​സി​നും 15 ശ​ത​മാ​ന​വും ആ​പ്പി​ൾ പ്രൊ​ഡ​ക്റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് 10 ശ​ത​മാ​ന​വും വി​ല​ക്കി​ഴി​വാ​ണ് ഉ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 28ന് ​ആ​രം​ഭി​ച്ച ഓ​ഫ​ർ ന​വം​ബ​ർ ഒ​ന്നു​വ​രെ തു​ട​രു​മെ​ന്ന് ഇ​മാ​ക്സ് മ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:Oman NewsMuscatOffersCustomers
    News Summary - Emax Bank Muscat offers to customers
