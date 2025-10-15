Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 15 Oct 2025 10:05 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Oct 2025 10:05 AM IST

    ഒ​മാ​ൻ ഫ്ലോ​ർ മി​ൽ​സി​ന് ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് ലോ​ക്കോ​മോ​ട്ടീ​വ്

    ഒ​മാ​ൻ ഫ്ലോ​ർ മി​ൽ​സി​ന് ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് ലോ​ക്കോ​മോ​ട്ടീ​വ്
    മ​സ്ക​ത്ത്: വാ​ണി​ജ്യ, വ്യ​വ​സാ​യ, നി​ക്ഷേ​പ പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ​യും റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സി​ന്റെ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ ഒ​മാ​നി​ലെ ആ​ദ്യ ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് ലോ​ക്കോ​മോ​ട്ടീ​വ് ഒ​മാ​ൻ ഫ്ലോ​ർ മി​ൽ​സി​ന് ല​ഭി​ച്ചു. ദേ​ശീ​യ വ്യ​വ​സാ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ത്സ​ര​ശേ​ഷി​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ക​യും ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷാ​മേ​ഖ​ല​യെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യു​മാ​ണ് ഇ​തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക, പ​രി​സ്ഥി​തി മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ​വും കാ​ർ​ബ​ൺ ഉ​ദ്‌​വ​മ​ന​വും കു​റ​ക്കു​ക, ജോ​ലി​സ്ഥ​ല​ത്തെ ശ​ബ്ദ​മ​ലി​നീ​ക​ര​ണം കു​റ​ക്കു​ക, പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന, പ​രി​പാ​ല​ന ചെ​ല​വു​ക​ൾ 59 ശ​ത​മാ​നം കു​റ​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യും ഇ​തി​ലൂ​ടെ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്നു.

    ധാ​ന്യ സൈ​ലോ​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് അ​സം​സ്കൃ​ത വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ഉ​ൽ‌​പാ​ദ​ന പ്ലാ​ന്റു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​നാ​ണ് ഇ​ത് തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക എ​ന്ന് ഒ​മാ​ൻ ഫ്ലോ​ർ മി​ൽ​സി​ലെ ട്രാ​ൻ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് ആ​ൻ​ഡ് ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്‌​സ് ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് മാ​നേ​ജ​ർ വ​ലീ​ദ് ബി​ൻ സ​ഈ​ദ് അ​ൽ സാ​ൽ​മി പ​റ​ഞ്ഞു. 2050 ഓ​ടെ നെ​റ്റ്-​സീ​റോ കാ​ർ​ബ​ൺ ഉ​ദ്‌​വ​മ​നം കൈ​വ​രി​ക്കു​ക എ​ന്ന ഒ​മാ​ന്റെ ല​ക്ഷ്യ​വു​മാ​യി ഒ​മാ​ൻ ഫ്ലോ​ർ മി​ൽ​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് ലോ​ക്കോ​മോ​ട്ടി​വ് യോ​ജി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ലോ​ക്കോ​മോ​ട്ടീ​വി​ന് 60 ട​ൺ വ​രെ ടോ​വി​ങ് ശേ​ഷി, 190 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൂ​രം, 423 കി​ലോ​വാ​ട്ട് ബാ​റ്റ​റി ശേ​ഷി, 1.5 മ​ണി​ക്കൂ​ർ ചാ​ർ​ജി​ങ് സ​മ​യം എ​ന്നി​വ​യു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി താ​ര​ത​മ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​മ്പോ​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന, പ​രി​പാ​ല​ന ചെ​ല​വ് കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ​പ​ര​മാ​കു​ന്ന​ത് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി ഗു​ണ​ങ്ങ​ൾ ലോ​ക്കോ​മോ​ട്ടീ​വ് വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ൽ സാ​ൽ​മി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

