Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 14 Dec 2025 10:56 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Dec 2025 10:56 AM IST

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു ഫ​ലം; ആ​ഹ്ലാ​ദ​വും നി​രാ​ശ​യും പ​ങ്കു​വെ​ച്ച് പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​വും

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു ഫ​ലം; ആ​ഹ്ലാ​ദ​വും നി​രാ​ശ​യും പ​ങ്കു​വെ​ച്ച് പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​വും
    ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ വി​ജ​യ​ത്തി​ൽ ആ​ഹ്ലാ​ദം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച് യു.​ഡി.​എ​ഫ് അ​നു​കൂ​ല പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ മ​ത്ര​യി​ൽ പാ​യ​സം

    വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്നു

    മ​ത്ര: മ​ല​യാ​ളി​ക​ളാ​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ള്‍ കൂ​ടു​ത​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന മ​ത്ര സൂ​ഖി​ല്‍ ഇ​ല​ക്ഷ​ന്‍ ഫ​ലം ചൂ​ടേ​റി​യ ച​ര്‍ച്ച​ക​ള്‍ക്ക് വ​ഴി​വെ​ച്ചു. ത്രി​ത​ല ഫ​ലം പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​തോ​ടെ പ്ര​വാ​സി​ക​ളാ​യ മ​ല​യാ​ളി​ക​ളി​ല്‍ സ​മ്മി​ശ്ര പ്ര​തി​ക​ര​ണ​മാ​ണ് വ​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന​ത്.

    രാ​വി​ലെ നേ​രെ​ത്തെ ത​ന്നെ കു​ളി​ച്ചൊ​രു​ങ്ങി മൊ​ബൈ​ലി​ല്‍ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ഫ​ല അ​പ്ഡേ​റ്റു​ക​ളി​ലും അ​വ​ലോ​ക​ന​ങ്ങ​ളി​ലും മു​ഴു​കി ക​ഴി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു പ​ല​രും. യു.​ഡി.​എ​ഫു​കാ​രി​ല്‍ ആ​ഹ്ലാ​ദം അ​ല​യ​ടി​ച്ച​പ്പോ​ള്‍ എ​ല്‍.​ഡി.​എ​ഫു​കാ​രെ മ്ലാ​ന​മു​ഖ ഭാ​വ​ത്തി​ലാ​ണ് ക​ണ്ട​ത്.

    സാ​ധാ​ര​ണ ത​ദ്ദേ​ശ ഫ​ല​ങ്ങ​ള്‍ ത​ങ്ങ​ളോ​ടൊ​പ്പ​മാ​ണെ​ന്ന എ​ക്കാ​ല​ത്തെ​യുു​ള്ള ച​രി​ത്ര​മൊ​ക്കെ പ​ഴ​ങ്ക​ഥ ആ​യ​താ​ണ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് അ​ണി​ക​ളെ ഏ​റെ നി​രാ​ശ​രാ​ക്കി​യ​ത്.

    ശ​ബ​രി മ​ല സ്വ​ർ​ണ​പ്പാ​ളി അ​പ​ഹ​ര​ണ​വും അ​തി​ല്‍ പാ​ര്‍ട്ടി​ക്ക് ബ​ന്ധ​മു​ള്ള​വ​ര്‍ പ്ര​തി​യാ​യ​തു​മാ​ണ് ക​ന​ത്ത തി​രി​ച്ച​ടി​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​യ​തെ​ന്ന് ത​ല​ശ്ശേ​രി ധ​ർ​മ​ടം സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ഇ​ട​തു പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ നി​സാ​ര്‍ സ​മ്മ​തി​ക്കു​ന്നു‌.​വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ല്‍ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ല്‍ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് മു​ന്നേ​റ്റം ക​ണ്ട് സ​മ​ഗ​തി കൈ​യീ​ന്ന് പോ​യെ​ന്നാ​ണ് ക​രു​തി​യ​തെ​ന്ന് സൂ​ഖി​ലെ ഫാ​ര്‍മ​സി സ്ക്വ​യ​റി​ലെ ചെ​രി​പ്പ് ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ര​നാ​യ കാ​സ​ര്‍കോ​ട് ചെ​റു​വ​ത്തൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ റാ​ഫി പ​റ​ഞ്ഞു. വൈ​കാ​തെ കോ​ര്‍പ​റേ​ഷ​നു​ക​ള്‍ ഒ​ന്നൊ​ഴി​കെ തി​രി​കെ വ​ന്ന​തും യു.​ഡി.​എ​ഫ് മു​ന്നേ​റ്റ​വും സ​ന്തോ​ഷ വാ​ര്‍ത്ത​യാ​യി മാ​റി​യെ​ന്നും റാ​ഫി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഉ​റ​ക്ക​മു​ണ​ര്‍ന്ന് പ​ല്ല് തേ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പെ ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്‍ലാ​മി എ​ന്നു​മാ​ത്രം ഉ​രു​വി​ട്ട് ന​ട​ക്കാ​റു​ള്ള എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ മു​ഖ​ത്തേ​റ്റ ക​ന​ത്ത അ​ടി​യാ​ണ് ഇ​മ്മ​ട്ടി​ലു​ള്ള ഫ​ല​മെ​ന്നാ​ണ് വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍ പാ​ര്‍ട്ടി അ​നു​ഭാ​വി​യാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി പൊ​ന്നാ​നി​യു​ടെ വി​ശ​ക​ല​നം.

    ലീ​ഗും കോ​ണ്‍ഗ്ര​സും ഒ​റ്റ​ക്കെ​ട്ടാ​യി നി​ന്നാ​ല്‍ ആ​റു മാ​സം ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ല്‍ വ​രു​ന്ന നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് തൂ​ക്കു​മെ​ന്ന് ബ​ല​ദി​യ പാ​ര്‍ക്കി​ലെ ഫൈ​സ​ൽ ഹാ​പ്പി​ലാ​ന്‍റും ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ന്നു‌.

    നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ അ​ന​വ​സ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ള്‍ തി​രു​ത്തി​യാ​ലേ ഇ​നി​യൊ​രു തി​രി​ച്ചു​വ​ര​വ് സാ​ധ്യ​മാ​കൂ എ​ന്നാ​ണ് സി.​പി.​എം അ​നു​ഭാ​വി​യാ​യ സ​ജീ​ര്‍ അ​ഫാ​ഖി​ന് പ​റ​യാ​നു​ള്ള​ത്.

    ര​ണ്ടാം പി​ണ​റാ​യി സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ വി​ക​സ​നം നോ​ക്കാ​തെ ശ​ബ​രി മ​ല​യാ​ണ് വോ​ട്ട​ര്‍മാ​രി​ല്‍ പ്ര​തി​ഫ​ലി​ച്ച​തെ​ന്ന് മ​ത്ര​യി​ലെ ടൈ​ല​റാ​യ ഷി​ജു ന​ടാ​ലി​ന്‍റെ അ​ഭി​പ്രാ​യം. സി​പി​എം അ​നു​ഭാ​വി​യാ​യ അ​ദ്ദേ​ഹം തു​ട​ക്ക​ത്തി​ലു​ള്ള ഫ​ല സൂ​വ​ന​ക​ളു​ടെ ട്രെ​ന്‍റ് മാ​റി​മ​റി​ഞ്ഞ​താ​ടെ ടി.​വി ഓ​ഫാ​ക്കി പ​ണി​ക്ക് പോ​യി എ​ന്ന് നി​രാ​ശ മ​റ​ച്ച് വെ​ക്കാ​തെ പ​റ​ഞ്ഞു. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം കോ​ര്‍പ​റേ​ഷ​ന്‍ ബി.​ജെ.​പി പി​ടി​ച്ച​ത് രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മാ​യ വി​ജ​യ​മ​ല്ല; മ​റി​ച്ച് ബി.​ജെ.​പി പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​ന്‍റെ ബി​സി​ന​സ് താ​ല്‍പ​ര്യ​ത്തി​ന്‍റെ ഡീ​ല്‍ ന​ട​പ്പാ​യ​താ​ണെ​ന്ന് ഹാ​ഷി​ര്‍ ചെ​ങ്ങ​ള​യു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യം.

    തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ മികച്ച പ്രകടനത്തിൽ ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിച്ച് ഇന്‍കാസ് മത്രയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പായസ വിതരണം നടത്തി‌. ഫസലു പൂവുള്ളതില്‍ മേക്കുന്ന്,സലാം പൊന്നാനി,ഷാനവാസ് കറുകപ്പുത്തൂര്‍ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നല്‍കി‌

