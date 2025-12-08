Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    8 Dec 2025 1:20 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Dec 2025 1:20 PM IST

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ചാ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ചാ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി
    മ​ത്ര കെ.​എം.​സി.​സി വ​നി​ത​വി​ങ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ചാ​ര​ണ

    പ​രി​പാ​ടി

    മ​ത്ര: മ​ത്ര കെ.​എം.​സി.​സി വ​നി​ത​വി​ങ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ചാ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. നാ​ട്ടി​ൽ ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ക്കാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ മ​ത്ര കെ.​എം.​സി.​സി ന​ട​ത്തു​ന്ന കാ​മ്പ​യി​നി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷാ​ഹി​ന ഐ.​പി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഷാ​ഹി​ദ പ​ട്ടു​വം സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

    മ​ത്ര കെ.​എം.​സി.​സി ട്ര​ഷ​റ​ർ ഖ​ലീ​ൽ കാ​സ​ർ​കോ​ട് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റാ​ഷി​ദ്‌ പൊ​ന്നാ​നി മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ഷാ​ഹി​ന നി​സാം, റി​യാ​സ് കൊ​ടു​വ​ള്ളി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ആ​യി​ഷ അ​ൻ​വ​ർ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

