Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 7 Dec 2025 12:26 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Dec 2025 12:26 PM IST

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ചാ​ര​ണ​വും കൊ​ട്ടി​ക്ക​ലാ​ശ​വും

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ചാ​ര​ണ​വും കൊ​ട്ടി​ക്ക​ലാ​ശ​വും
    ‘തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ വ​രും, പോ​കും. പ​ക്ഷെ രാ​ഷ്ട്രീ​യം പ​റ​യേ​ണ്ട​ത് വി​ക​സ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ക​ണം. ജ​യി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ഏ​ത് പ​ക്ഷ​ക്കാ​രാ​യാ​ലും, തോ​റ്റ​വ​രെ കൂ​ടി ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ച്ച് നാ​ടി​ന്റെ ന​ന്മ​ക്കാ​യി ഒ​ന്നി​ച്ചു​നി​ൽ​ക്ക​ണം. സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രു​ടെ ജീ​വി​ത നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​രു​ന്ന, അ​ടി​സ്ഥാ​ന​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ന്ന മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളാ​ണ് വ​രേ​ണ്ട​ത്..’

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​കാ​ലം എ​ന്ന് കേ​ൾ​ക്കു​മ്പോ​ൾ പ്ര​വാ​സി​യാ​യ എ​ന്റെ മ​ന​സ്സ് വ​ണ്ടി ക​യ​റു​ന്ന​ത് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്കാ​ണ്. ഓ​ർ​മ​ക​ളു​ടെ ഒ​രു ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര ത​ന്നെ അ​പ്പോ​ൾ മ​ന​സ്സി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു​പോ​കും. അ​തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും തെ​ളി​ഞ്ഞു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് ‘കൊ​ട്ടി​ക്ക​ലാ​ശം’ ത​ന്നെ​യാ​ണ്. പ​ര​സ്യ​പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ അ​വ​സാ​ന​ദി​വ​സം, നാ​ട്ടി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ക​വ​ല​യി​ൽ എ​ല്ലാ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളും ഒ​ത്തു​ചേ​രു​ന്ന ആ ​വൈ​കു​ന്നേ​രം. പ​ണ്ട് അ​ത് ഇ​രു​ചേ​രി​ക​ൾ ആ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ ഇ​ന്ന് മൂ​ന്ന് ചേ​രി​ക​ൾ ആ​യി​ട്ടു​ണ്ടാ​വും. എ​ങ്കി​ലും, കൊ​ട്ടും പാ​ട്ടും വാ​ദ്യ​മേ​ള​ങ്ങ​ളു​മാ​യി മ​ത്സ​രി​ച്ച് ശ​ക്തി തെ​ളി​യി​ക്കു​മ്പോ​ഴും പ​ര​സ്പ​ര​മു​ള്ള ബ​ഹു​മാ​നം കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ന​മ്മു​ടെ നാ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്ക് എ​ന്നും അ​റി​യാം. ആ​ർ​പ്പു​വി​ളി​ക​ൾ​ക്കും മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഇ​ട​യി​ലും സൗ​ഹൃ​ദം പ​ങ്കി​ടു​ന്ന എ​തി​ർ​ചേ​രി​യി​ലു​ള്ള​വ​രെ കാ​ണു​മ്പോ​ൾ മ​ന​സ്സി​ലാ​കും, അ​താ​ണ് ന​മ്മു​ടെ നാ​ടി​ന്റെ ഐ​ക്യം.

    ‘മി​നി ഗ​ൾ​ഫ്’ എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന തൃ​ശൂ​രി​ന്റെ തീ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​മാ​യ ചാ​വ​ക്കാ​ട്ടെ പു​ന്ന​യാ​ണ് എ​ന്റെ നാ​ട്. ഗ​ൾ​ഫി​ലെ ഈ ​ജോ​ലി​ത്തി​ര​ക്കി​നും ആ​വ​ർ​ത്ത​ന​വി​ര​സ​ത​ക്കു​മി​ട​യി​ൽ നാ​ട്ടി​ലെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് കാ​ലം ന​ൽ​കു​ന്ന ഉ​ണ​ർ​വ് ചെ​റു​ത​ല്ല. പ്ര​വാ​സി​യാ​യ ശേ​ഷം ആ ​ആ​ര​വ​ങ്ങ​ൾ ശ​രി​ക്കും മി​സ് ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്.

    മേ​ലെ കോ​ളാ​മ്പി കെ​ട്ടി, പ​തു​ക്കെ നീ​ങ്ങു​ന്ന ജീ​പ്പും അ​തി​ലൂ​ടെ ഒ​ഴു​കി​വ​രു​ന്ന ഗാം​ഭീ​ര്യ​മു​ള്ള അ​നൗ​ൺ​സ്‌​മെ​ന്റു​ക​ളും ര​സ​ക​ര​മാ​യ പാ​ര​ഡി പാ​ട്ടു​ക​ളും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്റെ മാ​ത്രം പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യാ​ണ്. അ​ന്ന​ത്തെ ഹി​റ്റ് സി​നി​മാ​പ്പാ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ ഈ​ണ​ത്തി​ൽ, സ്വ​ന്തം പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ വി​ക​സ​ന​വും എ​തി​ർ പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ പോ​രാ​യ്മ​ക​ളും കോ​ർ​ത്തി​ണ​ക്കി പാ​ട്ടു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​ത് നി​സ്സാ​ര പ​ണി​യ​ല്ല. ന​മ്മു​ടെ നാ​ട്ടി​ൽ ഇ​ത്ര​യേ​റെ ‘ക​വി​ക​ൾ’ ഒ​ളി​ഞ്ഞി​രി​പ്പു​ണ്ടെ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന കാ​ലം കൂ​ടി​യാ​ണി​ത്.

    ‘നി​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​മ്മ​തി​ദാ​നാ​വ​കാ​ശം... ന​മ്മു​ടെ ചി​ഹ്നം...’ എ​ന്ന അ​നൗ​ൺ​സ്‌​മെ​ന്റു​ക​ൾ ഇ​ട​വ​ഴി​ക​ളി​ൽ അ​ല​യ​ടി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടാ​കും. നാ​ട്ടി​ലെ മ​തി​ലു​ക​ളെ​ല്ലാം പോ​സ്റ്റ​റു​ക​ൾ കൊ​ണ്ടും ചു​വ​രെ​ഴു​ത്തു​ക​ൾ കൊ​ണ്ടും നി​റ​യും. ക​റു​ത്ത ടാ​റി​ട്ട റോ​ഡു​ക​ളും ക​വ​ല​ക​ളും വെ​ള്ള കു​മ്മാ​യം കൊ​ണ്ട് വ​ര​ച്ച ചി​ഹ്ന​ങ്ങ​ളും എ​ഴു​ത്തു​ക​ളും വ​ഴി നീ​ണ്ട കാ​ൻ​വാ​സ് ആ​യി മാ​റും. ക​വി​ക​ൾ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, എ​ത്ര​യോ ചി​ത്ര​കാ​ര​ന്മാ​രും ന​മ്മു​ടെ നാ​ട്ടി​ലു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ന്നാ​ണ് നാം ​തി​രി​ച്ച​റി​യു​ക.

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് കാ​ലം സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ നാ​ളു​ക​ൾ കൂ​ടി​യാ​ണ്. എ​വി​ടെ നോ​ക്കി​യാ​ലും ചി​രി​ച്ച മു​ഖ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്രം. ഫ്ല​ക്സു​ക​ളി​ൽ ചി​രി​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ. സ്വ​ന്ത​ക്കാ​രെ പോ​ലെ വീ​ടു​ക​ളി​ൽ ക​യ​റി​യി​റ​ങ്ങി കു​ശ​ലം പ​റ​യു​ന്ന നേ​താ​ക്ക​ന്മാ​ർ. അ​ങ്ങ​നെ മ​ന​സ്സി​ൽ ത​ങ്ങി​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന എ​ത്ര​യെ​ത്ര ന​ല്ല ഓ​ർ​മ​ക​ൾ.

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ വ​രും, പോ​കും. പ​ക്ഷെ രാ​ഷ്ട്രീ​യം പ​റ​യേ​ണ്ട​ത് വി​ക​സ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ക​ണം. ജ​യി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ഏ​ത് പ​ക്ഷ​ക്കാ​രാ​യാ​ലും, തോ​റ്റ​വ​രെ കൂ​ടി ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ച്ച് നാ​ടി​ന്റെ ന​ന്മ​ക്കാ​യി ഒ​ന്നി​ച്ചു​നി​ൽ​ക്ക​ണം. വി​ക​സ​നം എ​ന്നാ​ൽ വെ​റും റോ​ഡ് ടാ​റി​ങ്ങി​ലോ കെ​ട്ടി​ട​നി​ർ​മ്മാ​ണ​ത്തി​ലോ ഒ​തു​ങ്ങ​രു​ത്. സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രു​ടെ ജീ​വി​ത നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​രു​ന്ന, അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ന്ന മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളാ​ണ് വ​രേ​ണ്ട​ത്. ക​ട​ൽ ക​ട​ന്നു​പോ​യ​വ​ർ​ക്കും അ​ഭി​മാ​നി​ക്കാ​ൻ പാ​ക​ത്തി​ൽ ന​മ്മു​ടെ ചാ​വ​ക്കാ​ടും പു​ന്ന​യും ഇ​നി​യും വ​ള​ര​ട്ടെ.

