Madhyamam
    Oman
    3 Sept 2025 10:54 AM IST
    3 Sept 2025 10:54 AM IST

    ഏ​ക​താ സു​ഹ​ാറി​ന്റെ ഗം​ഗാ​ത​രം​ഗം 2025 ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി

    ഏ​ക​താ സു​ഹാ​ർ ‘ഗം​ഗാ​ത​രം​ഗം’ 2025ന്റെ ​ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    സു​ഹാ​ര്‍: ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ശാ​സ്ത്രീ​യ​സം​ഗീ​ത​ത്തി​ന്റെ​യും നൃ​ത്ത​ത്തി​ന്റെ​യും വി​വി​ധ ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ളെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ഏ​ക​താ സു​ഹാ​റി​ന്റെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ പ​രി​പാ​ടി ‘ഗം​ഗാ​ത​രം​ഗം’ 2025 ന​ട​ന്നു. ഗം​ഗാ ശ​ശി​ധ​ര​നും സം​ഘ​വും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച വ​യ​ലി​ന്‍ ആ​സ്വാ​ദ​ക ശ്ര​ദ്ധ പി​ടി​ച്ചു​പ​റ്റി. സു​ഹാ​റി​ലെ വി​വി​ധ സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സം​ഘ​ട​നാ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ര്‍, സം​ഗീ​ത ആ​സ്വാ​ദ​ക​ര്‍, ഏ​ക​ത മ​സ്‌​ക​ത്ത്, ഏ​ക​ത സു​ഹ​ര്‍ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ള്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    സം​ഗീ​ത​നി​ശ​യി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത 800ല്‍ ​അ​ധി​കം വ​രു​ന്ന ആ​സ്വാ​ദ​ക​ര്‍ക്ക് വ​യ​ലി​ന്‍ സം​ഗീ​ത​ത്തി​ന്റെ വി​ശി​ഷ്ട​മാ​യ അ​നു​ഭ​വം ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​ന്‍ ല​ഭി​ച്ച അ​സു​ല​ഭ അ​വ​സ​രം കൂ​ടി​യാ​യി ഏ​ക​ത സു​ഹാ​റി​ന്റെ ഗം​ഗാ​ത​രം​ഗം. ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ അം​ബാ​സി​ഡ​ര്‍ ജി.​വി. ശ്രീ​നി​വാ​സ് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ര്‍വ​ഹി​ച്ചു.

    പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ സ​ദ​സ്സ്



    മ​ജ്‌​ലി​സ് ശൂ​റ അം​ഗം അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ലി സു​ലൈ​മാ​ന്‍ അ​ല്‍ ബ​ലൂ​ഷി, ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സ്‌​കൂ​ള്‍ പ്ര​ധാ​നാ​ധ്യാ​പി​ക സ​ഞ്ചി​ത വ​ര്‍മ, ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സോ​ഷ്യ​ല്‍ ക്ല​ബ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് രാ​ജേ​ഷ് കൊ​ണ്ടാ​ല, മോ​ഹി​ത് ബെ​ഹ​ല്‍, ഡോ. ​ജ​യ് കി​ഷ​ന്‍, ഏ​ക​ത സു​ഹാ​ര്‍ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സി.​കെ. സു​രേ​ഷ്, നീ​ലം ശ്രീ​നി​വാ​സ്, ക​രു​ണേ​ഷ് വ​ര്‍മ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ക്ലാ​സി​ക്ക​ല്‍ പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഇ​ന്ത്യ​ന്‍, ഒ​മാ​നി ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി​ക​ള്‍ ത​മ്മി​ലു​ള്ള സാം​സ്‌​കാ​രി​ക വി​നി​മ​യം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഏ​ക​താ സു​ഹ​റി​ന്റെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ലി സു​ലൈ​മാ​ന്‍ അ​ല്‍ ബ​ലൂ​ഷി പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. ഏ​ക​ത ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ദി​നേ​ഷ് കു​മാ​ര്‍ സ്വാ​ഗ​ത​വും ബി​ജു ബാ​ല​ന്‍ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Gulf News, oman, news, gulf news malayalam
    News Summary - Ekta Suhar's Ganga Tharangam 2025 is a highlight
