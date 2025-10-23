Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    23 Oct 2025 2:55 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Oct 2025 2:55 PM IST

    നാ​യ​നാ​രു​ടെ ഒമാൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം

    നാ​യ​നാ​രു​ടെ ഒമാൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം
    മു​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഇ.​കെ. നാ​യ​നാ​ർ​ക്കൊ​പ്പം ഡോ. ​ഗ​ൾ​ഫാ​ർ പി. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി, പി.​എം. ജാ​ബി​ർ എ​ന്നി​വ​ർ

    Listen to this Article

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ൽ എ​ത്തു​മ്പോ​ൾ മ​ന​സ്സി​ൽ നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് 1999ൽ ​അ​ന്ന​ത്തെ മു​ഖ്യ​ന്ത്രി​യാ​യി​രു​ന്ന ഇ.​കെ. നാ​യ​നാ​രു​ടെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​മാ​ണ്. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തു​നി​ന്ന് രാ​വി​ലെ 9.30ന് ​പു​റ​പ്പെ​ട്ട മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഉ​ച്ച​യോ​ടെ​യാ​ണ് മ​സ്ക​ത്തി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​ത്. മ​സ്ക​ത്തി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച് കു​വൈ​ത്തി​ൽ അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഗ​ൾ​ഫ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്ന​ത്.

    വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ ഞാ​നും ഡോ. ​ഗ​ൾ​ഫാ​ർ പി. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി, ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി ഒ​ന്നാം സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ഞ്ജീ​വ് കോ​ഹ്‍ലി എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് വ​ര​വേ​റ്റ​ത്. എ​ട്ടു​മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം നീ​ണ്ട പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടും ഒ​രു മു​ഷി​പ്പും തോ​ന്നാ​ത്ത വി​ധ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം ഓ​രോ​ന്നി​ലും പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തി​രു​ന്ന​ത്. ത​ന്റെ സ​ര​സ​മാ​യ ശൈ​ല​യി​ലു​ള്ള സം​സാ​ര​ത്തി​ലൂ​ടെ പ​ല ​വേ​ദി​ക​ളെ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം ​കൈ​യി​ലെ​ടു​ക്കു​ക​യും ​ചെ​യ്തു.

    ഷെ​റാ​ട്ട​ൻ ഹോ​ട്ട​ലി​ലെ സ്വീ​ക​ര​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു ആ​ദ്യ പ​രി​പാ​ടി. പി​ന്നീ​ട് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളു​ക​ളാ​യ ദാ​ർ​സൈ​ത്ത്, ഗൂ​ബ്ര എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് മ​ല​യാ​ള വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പൊ​തു സ്വീ​ക​ര​ണ​വും ഒ​രു​ക്കി. അ​ദ്ദേ​ഹം എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങി​യ​തു മു​ത​ൽ അ​വ​സാ​നം​വ​രെ കൂ​ടെ ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത് അ​സു​ല​ഭ നി​മി​ഷ​മാ​യി ക​രു​തു​ന്നു. പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് എം​ബ​സി​യി​ൽ​നി​ന്ന് വ​ലി​യ പി​ന്തു​ണ​യാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​തെ​ന്നും എ​ടു​ത്തു പ​റ​യേ​ണ്ട​താ​ണ്.

    TAGS:Oman NewsOman VisitE.K. NayanarIndian Social Club Kerala
    News Summary - E.K. Nayanar's Oman visit
