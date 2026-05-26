ഈദ്ഗാഹുകളും പെരുന്നാൾ നമസ്കാര സമയവും

ഈദ്ഗാഹുകളും പെരുന്നാൾ നമസ്കാര സമയവുംtext_fields
മബേല: നന്മ മബേല സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മബേല ഈദ്ഗാഹ് മാൾ ഓഫ് മസ്കത്തിനു സമീപം അൽ ശാദി ഫുട്ബാൾ ടർഫിൽ നടക്കും. ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 06.05-ന് നടക്കുന്ന പെരുന്നാൾ നമസ്കാരത്തിന് റഹ്മത്തുല്ല മഗ് രിബി നേതൃത്വം നൽകും. എല്ലാവരും അംഗശുദ്ധി വരുത്തി എത്തണമെന്നും മുസല്ല കരുതണമെന്നും സംഘാടകർ അറിയിച്ചു.
ഗാല: ഗാല ഈദ്ഗാഹ് സുബൈർ ഓട്ടോമോട്ടീവിന് എതിർവശം അൽ റുസൈൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ നടക്കും. രാവിലെ 6.06 ന് നടക്കുന്ന പെരുന്നാൾ നമസ്കാരത്തിന് അബ്ദുൽ കരീം നേതൃത്വം നൽകും.
ബറക: ബറക ബോട്ട്ജെട്ടി ഈദ്ഗാഹിന് ഫസൽ കതീരൂർ നേതൃത്വം നൽകും. രാവിലെ 6.05ന് പെരുന്നാൾ നമസ്കാരം നടക്കും.
അസൈബ: ഐ.സി.എസ് മസ്കത്ത് കമ്മറ്റിയുടെ ഈദ് സംഗമം രാവിലെ എട്ടു മുതൽ അസൈബയിൽ നടക്കും ഉള്ഹിയ്യ കർമ്മത്തിനും പെരുന്നാൾ പ്രോഗ്രാമിനും പ്രസിഡൻ്റ് അബൂബക്കർ ഫലാഹി, അശ്റഫ് നിടുന്തോൽ, അയ്യൂബ് പളളിയത്ത്, കരീം ആ നാണ്ടി, നുസൂർ, ആരിഫ് പള്ളിയത്ത്, അശ്റഫ് സി.വി, സാബിത്, മിഥ് ലാജ്, സുഹൈൽ കാളികാവ് നേത്യത്വം നൽകും. അബ്ദുല്ല വഹബി വല്ലപ്പുഴ ഈദ് സന്ദേശം നൽകും
റൂവി: ഒമാൻ ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാമിക് സെൻറർ മസ്കത്ത് യൂനിറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഈ വർഷത്തെ ബലിപെരുന്നാൾ നമസ്കാരം റൂവി അപ്പോളോ ഹോസ്പിറ്റൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ നടക്കും. രാവിലെ 5: 50 ന് നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന പെരുന്നാൾ നമസ്കാരത്തിന് റിൻഷിദ് ബിൻ ഹംസ അൽ ഹികമി നേതൃത്വം നൽകും.
വേനൽചൂട് പരിഗണിച്ച് പ്രത്യേക കൂളിംഗ് സംവിധാനങ്ങളും വിപുലമായ പാർക്കിംഗും ഒരുക്കുന്ന ഈദ് ഗാഹിലേക്ക് കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ അംഗ ശുദ്ധി വരുത്തി മുസല്ലയുമായി വരണമെന്നും സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേക സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും സംഘാടകർ അറിയിച്ചു.
റൂവി: ഒമാൻ ഇസ്ലാഹി സെന്ററിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ റൂവി കെ.എം ട്രേഡിങ്ങിന് സമീപം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഈദ് നമസ്കാരത്തിന് ഹനീഫ് ഫാറൂഖി പുത്തൂർ നേതൃത്വം നൽകും. നമസ്കാര സമയം- 6.10. ഈദ് ഗാഹിൽ സ്ത്രീകൾക്കും സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു
സലാലയിലെ പെരുന്നാൾ നമസ്കാരങ്ങൾ
സലാല: ഇപ്രാവശ്യവും സലാലയിലെ വിവിധ പ്രവാസി കൂട്ടായ്മകൾ ഈദ്ഗാഹും ബലിപെരുന്നാൾ നമസ്കാരങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. നഗരത്തിലെ മുഴുവൻ ഔഖാഫ് പള്ളികളിലും 6.35 നാണ് നമസ്കാരം ആരംഭിക്കുകയെന്ന് മന്ത്രാലയം നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. വിവിധ പ്രവാസി കൂട്ടായ്മകൾ വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിലാണ് നമസ്കാരങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഐ.എം.ഐ സലാല അഞ്ചാം നമ്പറിലെ ഫാസ് അക്കാദമി മൈതാനിയിൽ ഒരുക്കുന്ന സലാല ഈദ്ഗാഹ് 6.40 നാരഭിക്കും. കെ. അഷറഫ് മൗലവി നേത്യത്വം നൽകും. വനിതകൾക്ക് പ്രത്യേകം സൗകര്യം ഉണ്ടാകുമെന്ന് കൺവീനർ മൻസൂർ വേളം അറിയിച്ചു.
എസ്.ഐ.സി സലാല ഒരുക്കുന്ന പെരുന്നാൾ നമസ്കാരം പതിവ് പോലെ മസ്ജിദ് ഹിബ്റിൽ രാവിലെ എട്ടിന് ആരംഭിക്കും. അബ്ദുല്ലത്തീഫ് ഫൈസി തിരുവള്ളൂർ നേത്യത്വം നൽകും. ഔഖദ് പമ്പിലെ മസ്ജിദ് നൂറിൽ നടക്കുന്ന നമസ്കാരം 7. 30 നായിരിക്കുമെന്ന് റയീസ് ശിവപുരം അറിയിച്ചു.
ഐസി.എഫ് സലാല നാല് പള്ളികളിൽ പെരുന്നാൽ നമസ്കാരം ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. സെന്ററിലെ മസ്ജിദ് ബാഅലവി പള്ളിയിൽ 7.15 ആരംഭിക്കുന്ന പ്രാർഥനകൾക്ക് അബ്ദുന്നാസർ ലത്വീഫി നേത്യത്വം നൽകും. രാവിലെ ഏഴിന് അൽവാദി ഹഫീള് അൽ ദ്വീപ് മസ്ജിദിലും 7.30 ന് സാദ മസ്ജി റൗളയിലും 7.30 ന് ശാബിയത്ത് ത്വാരീഖിബ്നു സിയാദ് മസ്ജിദിലും പെരുന്നാൾ നമസ്കാരം ഒരുക്കുന്നതായി സാജിദ് അറിയിച്ചു. ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാഹി സെന്റർ ഇത്തിഹാദ് ക്ലബ്ബ് മൈതാനിയിൽ 6.20 ന് ഒരുക്കുന്ന ഈദ് ഗാഹിന് ഡാനിഷ് മദനി നേത്യത്വം നൽകും. സ്ത്രീകൾക്ക് സൗകര്യമൊരുക്കുമെന്നും റസാഖ് വടകര അറിയിച്ചു.
