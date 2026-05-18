Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഒമാനിൽ മെയ് 26 മുതൽ...
    Oman
    Posted On
    date_range 18 May 2026 5:30 PM IST
    Updated On
    date_range 18 May 2026 5:30 PM IST

    ഒമാനിൽ മെയ് 26 മുതൽ ബലിപെരുന്നാൾ അവധി

    text_fields
    bookmark_border
    വാരാന്ത്യ അവധി ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചുദിവസം അവധി ലഭിക്കും
    ഒമാനിൽ മെയ് 26 മുതൽ ബലിപെരുന്നാൾ അവധി
    cancel

    മസ്കത്ത്: ഒമാനിൽ പൊതു-സ്വകാര്യ മേഖലകളിലെ ജീവനക്കാർക്കുള്ള ബലിപെരുന്നാൾ (ഈദ് അൽ അദ്ഹ) അവധി ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. മെയ് 26 മുതൽ സുൽത്താനേറ്റിൽ പെരുന്നാൾ അവധി ആരംഭിക്കും. ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് പ്രകാരം വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങൾ, സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ കമ്പനികൾ എന്നിവക്ക് മെയ് 26 മുതൽ മെയ് 30 വരെയാണ് അവധി. പെരുന്നാൾ അവധിക്ക് ശേഷം മെയ് 31 മുതൽ രാജ്യത്തെ ഓഫിസുകളും സ്ഥാപനങ്ങളും സാധാരണ നിലയിൽ വീണ്ടും പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങും.

    ഒമാനിലടക്കം ഗൾഫ് നാടുകളിൽ ദുൽഹിജ്ജ മാസപിറവിയായതോടെ ഇനി ബലി പെരുന്നാളിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പി​ന്റെ നാളുകളാണ്. ഞായറാഴ്ച ഒമാനിൽ ദുൽഖഅ്ദ് 29 ആയിരുന്നു. മറ്റു ഗൾഫ് നാടുകളിൽ 30 ഉം. ഒമാനിൽ മാസപ്പിറവി സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ എല്ലാ ഗൾഫ് നാടുകളിലും ഒരേ ദിനം ബലിപെരുന്നാൾ ആഘോഷമാണ് വരാനിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം, കേരളത്തിൽ ഒരു ദിവസംകൂടി പിന്നിട്ടാണ് പെരുന്നാൾ ആഘോഷം. മെയ് 28നാണ് കേരളത്തിൽ ബലിപെരുന്നാൾ ആഘോഷം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:holidaysEid al-AdhaOman
    News Summary - Eid al-Adha Holidays in Oman from May 26
    Similar News
    Next Story
    X