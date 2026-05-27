Posted Ondate_range 27 May 2026 10:08 AM IST
ബലിപെരുന്നാൾ അവധി; മസ്കത്തിലെ പാർക്കുകൾ രാത്രി 12 വരെ പ്രവർത്തിക്കും
News Summary - Eid al-Adha holiday; Muscat parks will remain open until 12 midnight
മസ്കത്ത്: ബലിപെരുന്നാൾ അവധിദിനങ്ങളിൽ മസ്കത്ത് ഗവർണറേറ്റിലെ പാർക്കുകളുടെയും വിനോദകേന്ദ്രങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തന സമയം നീട്ടിയതായി മസ്കത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി അറിയിച്ചു.ബുധനാഴ്ച മുതൽ നാലാം പെരുന്നാളളായ ശനിയാഴ്ച വരെ എല്ലാ പാർക്കുകളും പൊതു ഉദ്യാനങ്ങളും രാവിലെ ഒമ്പതു മുതൽ രാത്രി 12 വരെ തുറന്നുപ്രവർത്തിക്കും. പെരുന്നാൾ അവധിക്കാലത്ത് തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ എത്തുന്ന സന്ദർശകർക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ വിനോദാവസരങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനും പെരുന്നാൾ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് മാറ്റുകൂട്ടുന്നതിനുമാണ് നഗരസഭ പ്രവർത്തന സമയം നീട്ടിയിരിക്കുന്നത്.
