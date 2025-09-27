Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightകാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യ...
    Oman
    Posted On
    date_range 27 Sept 2025 12:01 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Sept 2025 12:01 PM IST

    കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യ ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​നം; ലോ​ക​ത്തി​ൽ മ​സ്ക​ത്ത് ന​മ്പ​ർ വ​ൺ

    text_fields
    bookmark_border
    ട്രാ​ഫി​ക് സി​സ്റ്റം​സ് എ​ഫി​ഷ്യ​ൻ​സി ഇ​ൻ​ഡ​ക്സി​ലാണ് മ​സ്ക​ത്ത് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യ​ത്
    muscut
    cancel
    camera_alt

    മ​സ്ക​ത്തി​ലെ റോ​ഡി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള കാ​ഴ്ച

    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യ ന​ഗ​ര​മാ​യി ഒ​മാ​​ന്റെ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ മ​സ്ക​ത്തി​​നെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.ട്രാ​ഫി​ക് സി​സ്റ്റം​സ് എ​ഫി​ഷ്യ​ൻ​സി ഇ​ൻ​ഡ​ക്സി​ൽ ആ​ണ് മ​സ്ക​ത്ത് ലോ​ക​ത്ത് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യ​ത്.നേ​തൃ​ത്വം, സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ, അ​ച്ച​ട​ക്ക​മു​ള്ള ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് മ​സ്ക​ത്തി​​ന് അ​നു​ഗു​ണ​മാ​യ​ത്.ന​ഗ​ര മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റി​ലും റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷ​യി​ലും ഒ​മാ​ന്റെ വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന പ്ര​ശ​സ്തി ഈ ​അം​ഗീ​കാ​രം അ​ടി​വ​ര​യി​ടു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    പൊ​ലീ​സ്, ക​സ്റ്റം​സ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ലെ​ഫ്റ്റ​ന​ന്റ് ജ​ന​റ​ൽ ഹ​സ​ൻ ബി​ൻ മ​ു​ഹ്‌​സെ​ൻ അ​ൽ-​ഷു​റൈ​ഖി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​നും ഗ​താ​ഗ​ത അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ആ​ധു​നി​ക​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സി​ന്റെ ​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​ള്ള അം​ഗീ​കാ​രം കൂ​ടി​യാ​ണ് ഈ ​നേ​ട്ടം.

    ഡി​ജി​റ്റ​ൽ മോ​ണി​റ്റ​റി​ങ് മു​ത​ൽ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യ റോ​ഡ് നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക്കു​ക​ൾ വ​രെ​യു​ള്ള ന​വീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, അ​തി​വേ​ഗം വി​ക​സി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം പൊ​തു​ജ​ന സു​ര​ക്ഷ​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. നൂ​ത​ന സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ, മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, വൈ​ദ​ഗ്ധ്യ​മു​ള്ള ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ പു​രോ​ഗ​തി​യാ​ണ് ഈ ​റാ​ങ്കി​ങ്ങി​ൽ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ആ​ർ.​ഒ.​പി അ​റി​യി​ച്ചു. റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സി​ന്റെ അ​ച്ച​ട​ക്ക​ത്തി​ന് മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ സു​ര​ക്ഷ​യും നൂ​ത​ന​ത്വ​വും സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ഒ​മാ​ന്റെ അ​ഭി​ലാ​ഷ​ത്തി​നും ഈ ​അം​ഗീ​കാ​രം സാ​ക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsOman NewsMuscattransport system
    News Summary - Efficient transport system; Muscat is number one in the world
    Similar News
    Next Story
    X