Madhyamam
    Posted On
    4 Sept 2025 11:38 AM IST
    Updated On
    4 Sept 2025 11:38 AM IST

    സം​ഗീ​ത പ്രേ​മി​ക​ളു​ടെ മ​നം ക​വ​ർ​ന്ന് ‘ഈ​ണ​ത്തി​ലോ​ണം’

    സം​ഗീ​ത പ്രേ​മി​ക​ളു​ടെ മ​നം ക​വ​ർ​ന്ന് ‘ഈ​ണ​ത്തി​ലോ​ണം’
     ‘ഈ​ണ​ത്തി​ലോ​ണ’​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ദൃ​ശ്യം

    മ​സ്ക​ത്ത്: മ​സ്ക​ത്തി​ലെ സം​ഗീ​ത​പ്രേ​മി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ‘ഈ​ണം ഒ​മാ​ൻ’ ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യ ഓ​ണ​പ്പാ​ട്ട് ‘ഈ​ണ​ത്തി​ലോ​ണം’ ശ്ര​ദ്ധ നേ​ടു​ന്നു. ഗാ​ന​ര​ച​യി​താ​വും ക​വി​യു​മാ​യ ജോ​ഫി ത​ര​ക​ൻ ര​ച​ന​യും സം​ഗീ​ത​സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ ന​ടേ​ശ് ശ​ങ്ക​ർ സം​ഗീ​ത​വും നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച ഗാ​നം ഇ​തി​ന​കം നി​ര​വ​ധി​പേ​രാ​ണ് യൂ​ടൂ​ബി​ലൂ​ടെ ആ​സ്വ​ദി​ച്ച​ത്.

    ഗാ​ന​ത്തി​ന്റെ റെ​ക്കോ​ർ​ഡി​ങും മി​ക്‌​സി​ങും നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ഈ​ണം അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ബി​ജി എം. ​വ​ർ​ഗീ​സ്, ജി​യോ ജേ​ക്ക​ബ് മാ​ത്യു എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ്. ഗാ​ന​ത്തി​ന്റെ ചി​ത്രീ​ക​ര​ണം കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ് ചെ​യ്ത​ത് ച​ന്തു മി​റോ​ഷും ആ​ശ​യ നി​ർ​മാ​ണ​വും സം​വി​ധാ​ന​വും നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച​ത് മു​ജീ​ബ് മ​ജീ​ദു​മാ​ണ്.

    ‘​ഈ​ണം’ മ്യൂ​സി​ക് ബാ​ൻ​ഡ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഗാ​നം ആ​ല​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ലോ​ക​ത്തെ​വി​ടെ​യു​മു​ള്ള മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ ഗൃ​ഹാ​തു​ര​ത്വം തൊ​ട്ടു​ണ​ർ​ത്തു​ന്ന ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്തി​ന്റെ വ​ര​വ​റി​യി​ക്കു​ന്ന​ത് ഓ​ണ​പ്പാ​ട്ടു​ക​ളാ​ണ്. പ്ര​വാ​സി മ​ന​സു​ക​ളി​ൽ ഓ​ണ​ത്തി​ന്റെ കു​ളി​ർ​മ പ​ക​രു​ന്ന അ​തി മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ വ​രി​ക​ളും സം​ഗീ​ത​വും ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളും നി​റ​ഞ്ഞ ‘ഈ​ണ​ത്തി​ലോ​ണം’ ഒ​മാ​നി​ലെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള സം​ഗീ​താ​സ്വാ​ദ​ർ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​താ​യി പി​ന്ന​ണി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

