    23 March 2026 3:46 PM IST
    23 March 2026 3:46 PM IST

    ഒമാനിൽ വിദ്യാഭ‍്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വ്യാഴാഴ്ച വരെ അവധി; ഓൺലൈന്‍ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കും

    ദോഫാർ, അൽ വുസ്ത മേഖലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി ഭാധകമല്ലെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം
    മസ്കത്ത്: ഒമാനിൽ ദോഫാർ, അൽ വുസ്ത എന്നീ ഗവർണറേറ്റുകളിലൊഴികെ മറ്റെല്ലാ ഗവർണറേറ്റുകളിലും സർക്കാർ-സ്വകാര്യ സ്കൂളുകൾ, സർവകലാശാലകൾ, കോളേജുകൾ എന്നിവ വ്യാഴാഴ്ച വരെ അടച്ചിടും. സുൽത്താനേറ്റിൽ മഴക്കെടുതി രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ തീരുമാനം. ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ വ്യാഴാഴ്ച വരെ പഠനം ഓൺലൈനായി നടക്കും.

    രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളെ ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ന്യൂന മർദ്ദ കാലാവസ്ഥയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ മുൻകരുതൽ നടപടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

    ഒമാനിൽ തിങ്കളാഴ്ച വരെ പെരുന്നാൾ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. നിലവിൽ മഴക്കെടുതികളുടെ സാഹചര്യത്തിൽ ചൊവ്വാഴ്ച വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുറക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ അധികൃതർ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.

    TAGS:collegeSchoolsOmangulfnewsmalayalam
    News Summary - Educational institutions in Oman closed until Thursday; online classes to begin
    Similar News
