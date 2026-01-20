Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightബു​റൈ​മി​യി​ൽ...
    Oman
    Posted On
    date_range 20 Jan 2026 12:28 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Jan 2026 12:28 PM IST

    ബു​റൈ​മി​യി​ൽ കി​ഴ​ക്ക​ൻ ഇം​പീ​രി​യ​ൽ പ​രു​ന്തി​നെ ക​ണ്ടെ​ത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    ശീ​ത​കാ​ല ദേ​ശാ​ട​നപ്പക്ഷി​ കി​ഴ​ക്ക​ൻ ഇം​പീ​രി​യ​ൽ പ​രു​ന്തി​ന്റെ സാ​ന്നി​ധ്യം ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ പ​ശ്ചി​മ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ നീ​ല​ഗി​രി മേ​ഖ​ല​യി​ലും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്
    ബു​റൈ​മി​യി​ൽ കി​ഴ​ക്ക​ൻ ഇം​പീ​രി​യ​ൽ പ​രു​ന്തി​നെ ക​ണ്ടെ​ത്തി
    cancel
    camera_alt

    ബു​റൈ​മി ഒ​യാ​സി​സ് റി​സ​ർ​വി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ അ​പൂ​ർ​വ ദേ​ശാ​ട​ന ഇ​ര​പി​ടി​യ​ൻ പ​ക്ഷി​യാ​യ കി​ഴ​ക്ക​ൻ ഇം​പീ​രി​യ​ൽ പ​രു​ന്തി​നെ അ​ധി​കൃ​ത​ർ കാ​മ​റ​യി​ൽ പ​ക​ർ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ

    ബു​റൈ​മി: അ​പൂ​ർ​വ ദേ​ശാ​ട​ന ഇ​ര​പി​ടി​യ​ൻ പ​ക്ഷി​യാ​യ കി​ഴ​ക്ക​ൻ ഇം​പീ​രി​യ​ൽ പ​രു​ന്തി​നെ (ഈ​സ്റ്റേ​ൺ ഇം​പീ​രി​യ​ൽ ഈ​ഗ്ൾ) ബു​റൈ​മി ഒ​യാ​സി​സ് റി​സ​ർ​വി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി. സം​ര​ക്ഷി​ത മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഉ​യ​ർ​ന്ന മ​ല​നി​ര​ക​ളി​ൽ വി​ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ് പ​ക്ഷി​യെ ക​ണ്ട​തെ​ന്ന് ബു​റൈ​മി ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ പ​രി​സ്ഥി​തി അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യ വ​കു​പ്പ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    തെ​ക്കു കി​ഴ​ക്ക​ൻ യൂ​റോ​പ്പ്, മ​ധ്യ ഏ​ഷ്യ, പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ ഏ​ഷ്യ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​ജ​ന​ന​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ശീ​ത​കാ​ല​ത്ത് തെ​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ദേ​ശാ​ട​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന കി​ഴ​ക്ക​ൻ ഇം​പീ​രി​യ​ൽ പ​ക്ഷി​ക​ളെ ഒ​മാ​നി​ൽ പൊ​തു​വെ, ഒ​മാ​നി​ൽ തെ​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ ദോ​ഫാ​റി​ലാ​ണ് കാ​ണ​പ്പെ​ടാ​റു​ള്ള​ത്. അ​പൂ​ർ​വ​മാ​യി മ​സ്ക​ത്തി​ലും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ക്വി​ല ഹെ​ലി​യാ​ക എ​ന്ന ശാ​സ്ത്രീ​യ നാ​മ​ത്തി​ൽ അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന കി​ഴ​ക്ക​ൻ ഇം​പീ​രി​യ​ൽ പ​രു​ന്തി​നെ, ദോ​ഫാ​റി​ലെ സ​ലാ​ല മേ​ഖ​ല​യി​ലും സ​ലാ​ല​ക്ക് സ​മീ​പ​മു​ള്ള റ​സ്യൂ​ത്ത് മാ​ലി​ന്യ നി​ക്ഷേ​പ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന് സ​മീ​പ​ത്തും വാ​ദി ദ​ർ​ബാ​ത്ത്, ഐ​ൻ റ​സാ​ത്ത്, ഖ​വ്ർ താ​ഖ​യി​ലും നേ​ര​ത്തെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. വ​ട​ക്ക​ൻ ഒ​മാ​നി​ലെ മ​സ്ക​ത്തി​ന​ടു​ത്തു​ള്ള അ​ൽ അ​ൻ​സാ​ബ് ല​ഗൂ​ണു​ക​ളി​ലും ഈ ​പ​ക്ഷി​ക​ളെ നി​രീ​ക്ഷി​ച്ച​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളു​ണ്ട്. അ​പൂ​ർ​വ​മാ​യി ഇ​വ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലു​മെ​ത്താ​റു​ണ്ട്. ദ​ക്ഷി​ണേ​ന്ത്യ​യി​ലെ പ​ശ്ചി​മ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ നീ​ല​ഗി​രി മേ​ഖ​ല​യി​ലാ​ണ് ഇ​വ​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    നീ​ല​ഗി​രി​യി​ലെ കേ​ര​ള​ത്തോ​ട് ചേ​ർ​ന്നു​കി​ട​ക്കു​ന്ന മു​തു​മ​ല വ​ന്യ​ജീ​വി സ​​ങ്കേ​ത​ത്തി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ​യാ​ഴ്ച കി​ഴ​ക്ക​ൻ ഇം​പീ​രി​യ​ൽ പ​രു​ന്തി​നെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. വ​ലി​പ്പം, ശ​ക്ത​മാ​യ ന​ഖ​ങ്ങ​ൾ, ദൂ​രെ​നി​ന്നു​ത​ന്നെ ഇ​ര​യെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന തീ​ക്ഷ്ണ​ദൃ​ഷ്ടി എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഈ ​പ​ക്ഷി​യു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​ക​ൾ. ചെ​റു​സ​സ്ത​നി​ക​ളെ​യും മ​റ്റു പ​ക്ഷി​ളെ​യു​മാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ഇ​വ ആ​ഹാ​ര​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. 2.14 മീ​റ്റ​ർ വ​രെ ചി​റ​ക​ള​വും 3.6 കി​ലോ വ​രെ ഭാ​ര​വു​മു​ള്ള കി​ഴ​ക്ക​ൻ ഇം​പീ​രി​യ​ൽ പ​രു​ന്തു​ക​ൾ​ക്ക് ക​റു​പ്പും ത​വി​ട്ടും ക​ല​ർ​ന്ന ശ​രീ​ര​വും സ്വ​ർ​ണ​നി​റ​മു​ള്ള ത​ല​യു​മാ​ണു​ള്ള​ത്. വേ​ട്ട​യാ​ടാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന വ​ള​ഞ്ഞ ന​ഖ​ങ്ങ​ളു​ള്ള ബ​ല​മേ​റി​യ കാ​ലു​ക​ളും ഇ​വ​ക്കു​ണ്ട്. വ​ലി​പ്പ​ത്തി​ൽ യൂ​റോ​പ്പി​ലെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ പ​രു​ന്താ​ണി​വ. 56 വ​ർ​ഷം വ​രെ​യാ​ണ് ശ​രാ​ശ​രി ആ​യു​സ്സ് ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​വാ​സ വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ നാ​ശം , ഇ​ര​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം കു​റ​യു​ന്ന​ത്, മ​നു​ഷ്യ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ എ​ന്നി​വ ഇ​വ​യു​ടെ നി​ല​നി​ൽ​പി​ന് ആ​ഗോ​ള ത​ല​ത്തി​ൽ ഭീ​ഷ​ണി​യു​യ​ർ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.

    ബു​റൈ​മി ഒ​യാ​സി​സ് റി​സ​ർ​വി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ അ​പൂ​ർ​വ ദേ​ശാ​ട​ന ഇ​ര​പി​ടി​യ​ൻ പ​ക്ഷി​യാ​യ കി​ഴ​ക്ക​ൻ ഇം​പീ​രി​യ​ൽ പ​രു​ന്തി​നെ അ​ധി​കൃ​ത​ർ കാ​മ​റ​യി​ൽ പ​ക​ർ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ

    ബു​റൈ​മി ഓ​യാ​സി​സ് റി​സ​ർ​വി​ൽ കി​ഴ​ക്ക​ൻ ഇം​പീ​രി​യ​ൽ പ​രു​ന്തി​നെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത് ഇ​ര​പി​ടി​യ​ൻ പ​ക്ഷി​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ സ്വാ​ഭാ​വി​ക ആ​വാ​സ​കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി റി​സ​ർ​വ് മാ​റു​ന്ന​തി​ന്റെ സൂ​ച​ന​യാ​ണെ​ന്ന് ബു​റൈ​മി ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ പ​രി​സ്ഥി​തി വ​കു​പ്പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ സാ​ലിം ബി​ൻ സ​ഈ​ദ് അ​ൽ മ​സ്‌​ക​രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ബു​റൈ​മി ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ വ​ന്യ​ജീ​വി​ക​ൾ, ഇ​ര​പി​ടി​യ​ൻ പ​ക്ഷി​ക​ൾ, ദേ​ശാ​ട​ന പ​ക്ഷി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യ​ത്തെ പ​തി​വാ​യി നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന പ​രി​സ്ഥി​തി അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ഫീ​ൽ​ഡ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​നി​ടെ​യാ​ണ് പ​രു​ന്തി​നെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. പ​രി​സ്ഥി​തി ഡേ​റ്റാ​ബേ​സ് ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും വ​ന്യ​ജീ​വി സം​ര​ക്ഷ​ണ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നും ഈ ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ സ​ഹാ​യ​ക​മാ​കു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:buraimiImperialismFalconeastern
    News Summary - Eastern Imperial Falcon spotted in Buraimi
    Similar News
    Next Story
    X