Madhyamam
    Oman
    Oman
    Posted On
    date_range 16 Oct 2025 12:36 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Oct 2025 12:36 PM IST

    ഭൂ​ക​മ്പം; അ​ഫ്ഗാ​ന് കൈ​ത്താ​ങ്ങു​മാ​യി ഒ​മാ​ൻ

    അ​വ​ശ്യ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ എ​ത്തി​ച്ചു
    ഭൂ​ക​മ്പം; അ​ഫ്ഗാ​ന് കൈ​ത്താ​ങ്ങു​മാ​യി ഒ​മാ​ൻ
    അ​ഫ്ഗാ​നി​ലേ​ക്ക് അ​ടി​യ​ന്ത​ര സ​ഹാ​യം ഒ​മാ​ൻ ചാ​രി​റ്റ​ബി​ൾ

    ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ കൈ​മാ​റി​യ​പ്പോ​ൾ

    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: സ​മീ​പ​കാ​ല ഭൂ​ക​മ്പ​ത്തി​ൽ ദു​രി​ത​മ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന അ​ഫ്ഗാ​നി​ലേ​ക്ക് അ​ടി​യ​ന്ത​ര മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യ​വു​മാ​യി ഒ​മാ​ൻ. ഒ​മാ​ൻ ചാ​രി​റ്റ​ബി​ൾ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ ആ​ണ് അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്താ​നി​ലേ​ക്ക് എ​യ​ർ ബ്രി​ജ് ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ഒ​മാ​ൻ റോ​യ​ൽ എ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്‌​സു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് അ​വ​ശ്യ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ എ​ത്തി​ച്ച​ത്. വീ​ടു​ക​ൾ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ​യും അ​ടി​യ​ന്ത​ര സ​ഹാ​യം ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള​വ​രെ​യും സ​ഹാ​യി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ ഷെ​ൽ​ട്ട​ർ മെ​റ്റീ​രി​യ​ലു​ക​ളും അ​വ​ശ്യ ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ സാ​മ​ഗ്രി​ക​ളും ആ​ണ് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​ത്.

    മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നാ​യി സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റ് ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന നി​ര​വ​ധി എ​യ​ർ​ലി​ഫ്റ്റു​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ഈ ​ക​യ​റ്റു​മ​തി​യെ​ന്ന് ഒ​മാ​ൻ ചാ​രി​റ്റ​ബി​ൾ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ന്റെ ആ​ക്ടി​ങ് സി.​ഇ.​ഒ ബ​ദ​ർ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ സാ​ബി പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്താ​നി​ലെ പ്ര​സ​ക്ത​മാ​യ അ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച്, ദു​രി​ത​ബാ​ധി​ത​രെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​വ​രു​ടെ ദു​രി​ത​ങ്ങ​ൾ ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ തു​ട​രു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Girl in a jacket

