Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightമു​സ​ന്ദ​മി​ൽ...
    Oman
    Posted On
    date_range 5 Nov 2025 10:59 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Nov 2025 10:59 AM IST

    മു​സ​ന്ദ​മി​ൽ ഭൂ​ച​ല​നം; വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ക​മ്പ​നം

    text_fields
    bookmark_border
    ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച വൈ​കു. 4.40നാ​ണ്​ 4.2 തീ​വ്ര​ത രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഭൂ​ച​ല​ന​മു​ണ്ടാ​യ​ത്​
    മു​സ​ന്ദ​മി​ൽ ഭൂ​ച​ല​നം; വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ക​മ്പ​നം
    cancel
    camera_alt

    മു​സ​ന്ദ​മി​ൽ ഭൂ​ച​ല​ന​മു​ണ്ടാ​യ ഭാ​ഗം

    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നി​ലെ മു​സ​ന്ദ​മി​ൽ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ഭൂ​ച​ല​നം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. വൈ​കീ​ട്ട് 4.40നാ​ണ്​ റി​ക്ട​ർ സ്കെ​യി​ലി​ൽ 4.2 തീ​വ്ര​ത രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഭൂ​ച​ല​ന​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. യു.​എ.​ഇ​യു​മാ​യി അ​തി​ർ​ത്തി പ​ങ്കി​ടു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ഭൂ​ച​ല​ന​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും പ്ര​ക​മ്പ​നം അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടു. ഒ​മാ​നി​ലെ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഖാ​ബൂ​സ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി സെ​ന്റ​റും യു.​എ.​ഇ ദേ​ശീ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്​ കീ​ഴി​ലു​ള്ള നാ​ഷ​ന​ൽ സീ​സ്മി​ക്​ നെ​റ്റ് വ​ർ​ക്കും​ ഭൂ​ച​ല​നം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു. ദി​ബ്ബ​യി​ൽ​നി​ന്ന് എ​ട്ടു കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ശ​ത​ക്കു പ​ടി​ഞ്ഞാ​റാ​യി​ൽ 12 കി.​മീ​റ്റ​ർ ആ​ഴ​ത്തി​ൽ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട ഭൂ​ച​ല​നം അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ കാ​ര​ണ​മാ​യി​ട്ടി​ല്ല.

    ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ മാ​സ​ത്തി​ൽ ഒ​മാ​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ മ​ദ്​​ഹ​യി​ൽ 2.2 തീ​വ്ര​ത​യു​ള്ള ഭൂ​ച​ല​നം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഭൂ​മി​ശാ​സ്ത്ര​പ​ര​മാ​യി യു.​എ.​ഇ​ക്ക്​ അ​ക​ത്ത്​ സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശം ഒ​മാ​ന്‍റെ കീ​ഴി​ലെ മു​സ​ന്ദം ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ന്‍റെ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലാ​ണ്​. ഇ​ത്ത​വ​ണ മു​സ​ന്ദം മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഭൂ​ച​ല​ന​ത്തി​ൽ

    യു.​എ.​ഇ​യി​​ലെ റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ, ഫു​ജൈ​റ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്​ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും പ്ര​ക​മ്പ​നം അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​ഗ​സ്റ്റി​ൽ ഫു​ജൈ​റ​യി​ലെ സ​ഫാ​ദ്​ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തും ഭൂ​ച​ല​നം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. യു.​എ.​ഇ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ സ​ജീ​വ ഭൂ​ക​മ്പ മേ​ഖ​ല​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പോ​ലും സ​മീ​പ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഭൂ​ച​ല​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ക​മ്പ​ന​ങ്ങ​ൾ ചി​ല​പ്പോ​ൾ രാ​ജ്യ​ത്ത്​ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടാ​റു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ലി​ത്​ കാ​ര്യ​മാ​യ പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ കാ​ര​ണ​മാ​കാ​റി​ല്ല.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:earthquakemusandamtremorsVarious
    News Summary - Earthquake in Musandam; Tremors in various parts
    Similar News
    Next Story
    X