    date_range 22 Jan 2026 10:39 AM IST
    date_range 22 Jan 2026 10:39 AM IST

    സ​ലാ​ല​ക്ക് സ​മീ​പം അ​റ​ബി​ക്ക​ട​ലി​ൽ മൂ​ന്നി​ട​ത്ത് ഭൂ​ച​ല​നം

    ബു​ധ​നാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച​യാ​ണ് മൂ​ന്നു​ത​വ​ണ ഭൂ​ച​ല​നം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്
    സ​ലാ​ല​ക്ക് സ​മീ​പം അ​റ​ബി​ക്ക​ട​ലി​ൽ മൂ​ന്നി​ട​ത്ത് ഭൂ​ച​ല​നം
    സ​ലാ​ല: ഒ​മാ​നി​ൽ സ​ലാ​ല​ക്ക് സ​മീ​പം അ​റ​ബി​ക്ക​ട​ലി​ൽ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച മൂ​ന്നു​ത​വ​ണ ഭൂ​ച​ല​നം അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടു. സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഖാ​ബൂ​സ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ലെ ഭൂ​ക​മ്പ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​മാ​ണ് അ​റ​ബി​ക്ക​ട​ലി​ൽ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച​യു​ണ്ടാ​യ മി​ത​മാ​യ ഭൂ​ച​ല​ന​ങ്ങ​ൾ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. സ​ലാ​ല തീ​ര​ത്തു​നി​ന്ന് 263 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ മാ​റി തെ​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ ഭാ​ഗ​ത്താ​യി ബു​ധ​നാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച 2.19നാ​ണ് റി​ക്ട​ർ സ്കെ​യി​ലി​ൽ 3.5 തീ​വ്ര​ത രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ആ​ദ്യ പ്ര​ക​മ്പ​ന​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. ക​ട​ലി​ൽ 35 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ താ​ഴ്ച​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്.

    പി​ന്നാ​ലെ, പു​ല​ർ​ച്ച 4.27ന് ​റി​ക്ട​ർ സ്കെ​യി​ലി​ൽ 5.4 തീ​വ്ര​ത രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ മ​റ്റൊ​രു ഭൂ​ച​ല​ന​വും അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടു. ക​ര​യി​ൽ​നി​ന്ന് 245 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ തെ​ക്കു ഭാ​ഗ​ത്താ​യി 12 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ആ​ഴ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഇ​തി​ന്റെ പ്ര​ഭ​വ​കേ​ന്ദ്രം. പു​ല​ച്ച 5.05നാ​ണ് 5.7 തീ​വ്ര​ത രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ പ്ര​ക​മ്പ​നം അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട​ത്. സ​ലാ​ല തീ​ര​ത്തു​നി​ന്ന് 209 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ തെ​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റാ​യി 10 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ആ​ഴ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഈ ​ഭൂ​ച​ല​ന​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ഭ​വ​കേ​ന്ദ്രം.

    ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്നി​നും സ​ലാ​ല തീ​ര​ത്തു​നി​ന്ന് 345 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ മാ​റി ക​ട​ലി​ൽ റി​ക്ട​ർ സ്കെ​യി​ലി​ൽ 3.9 തീ​വ്ര​ത രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഭൂ​ച​ല​നം അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. ജ​നു​വ​രി മൂ​ന്നി​നും അ​ഞ്ചി​നും മ​സീ​റ ദ്വീ​പി​ന് സ​മീ​പ​ത്തും യ​ഥാ​ക്ര​മം 2.6ഉം 3.1​ഉം തീ​വ്ര​ത രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ പ്ര​ക​മ്പ​ന​ങ്ങ​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

