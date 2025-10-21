Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 21 Oct 2025 9:16 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Oct 2025 9:16 AM IST

    ഈ​ഗി​ൾ​സ് പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ്; ഫ​ഞ്ച സ്‌​ട്രൈ​ക്കേ​ഴ്‌​സ് ജേ​താ​ക്ക​ൾ

    ഈ​ഗി​ൾ​സ് പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ്; ഫ​ഞ്ച സ്‌​ട്രൈ​ക്കേ​ഴ്‌​സ് ജേ​താ​ക്ക​ൾ
    ഗാ​ല​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഈ​ഗി​ൾ​സ് പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗി​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഫ​ഞ്ച സ്‌​ട്രൈ​ക്കേ​ഴ്‌​സ്

    മ​സ്ക​ത്ത്: ടീം ​ഈ​ഗി​ൾ​സ് മ​സ്ക​ത്തി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ഗാ​ല​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ റൂ​വി സ്മാ​ഷേ​ഴ്സി​നെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി ഫ​ഞ്ച സ്‌​ട്രൈ​ക്കേ​ഴ്‌​സ് വി​ജ​യി​ക​ളാ​യി.

    16 ടീ​മു​ക​ളാ​ണ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്. വെ​ളി​ച്ച​ക്കു​റ​വ് കാ​ര​ണം അ​ഞ്ച് ഓ​വ​റാ​യി ചു​രു​ക്കി​യ ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യം ബാ​റ്റ് ചെ​യ്ത റൂ​വി സ്മാ​ഷേ​ഴ്സ് നാ​ല് വി​ക്ക​റ്റ് ന​ഷ്ട​ത്തി​ൽ 56 റ​ൺ​സ് നേ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ 3.4 ഓ​വ​റി​ൽ ഷാ​നി, അ​ഫ്‌​സ​ൽ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ബാ​റ്റി​ങ് മി​ക​വി​ൽ ഫ​ഞ്ച സ്‌​ട്രൈ​ക്കേ​ഴ്‌​സ് 10 വി​ക്ക​റ്റ് വി​ജ​യം നേ​ടി. ഷാ​നി​ദ് 12 പ​ന്തി​ൽ 38 റ​ൺ​സ് നേ​ടി ഫൈ​ന​ലി​ലെ താ​ര​മാ​യി. മി​ക​ച്ച ബാ​റ്റ്സ്മാ​ൻ, ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലെ താ​രം എ​ന്നീ അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ഫ​ഞ്ച സ്‌​ട്രൈ​ക്കേ​ഴ്‌​സ് താ​രം ഷാ​നി​ദ് ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. മി​ക​ച്ച ബൗ​ള​റാ​യി ഫ​ഞ്ച സ്‌​ട്രൈ​ക്കേ​ഴ്‌​സ് താ​രം ഫ​ഹ​ദ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു.

