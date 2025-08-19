Begin typing your search above and press return to search.
    ദു​കം വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം- റാ​സ് മ​ർ​ക​സ് ഇ​ര​ട്ട​പ്പാ​ത തു​റ​ന്നു

    ദു​കം വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം- റാ​സ് മ​ർ​ക​സ് ഇ​ര​ട്ട​പ്പാ​ത തു​റ​ന്നു
    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം തു​റ​ന്ന ദു​കം വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം- റാ​സ് മ​ർ​ക​സ് ഇ​ര​ട്ട​പ്പാ​ത

    മ​സ്ക​ത്ത്: ദു​കം വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള റൗ​ണ്ട്എ​ബൗ​ട്ടി​നെ റാ​സ് മ​ർ​ക​സി​ലെ ഒ​മാ​ൻ ടാ​ങ്ക് ടെ​ർ​മി​ന​ൽ ക​മ്പ​നി​യു​ടെ ക്രൂ​ഡ് ഓ​യി​ൽ സം​ഭ​ര​ണ ടാ​ങ്കു​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഇ​ര​ട്ടപ്പാത തു​റ​ന്നു. മൊ​ത്തം 51 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റി​ല​ധി​കം നീ​ള​മാ​ണ് പാ​ത​ക്കു​ള്ള​ത്. ഇ​ത് ദ​ഹ​ർ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള റോ​ഡു​മാ​യും സ​ലാ​ല​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ത​ന്ത്ര​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ റോ​ഡു​മാ​യും ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഈ ​സം​യോ​ജ​നം സു​പ്ര​ധാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ണ​ക്ടി​വി​റ്റി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ദു​കം പ്ര​ത്യേ​ക സാ​മ്പ​ത്തി​ക മേ​ഖ​ല​യു​ടെ തെ​ക്ക​ൻ ഭാ​ഗ​ത്തു​ള്ള വി​വി​ധ ത​ന്ത്ര​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് സേ​വ​നം ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    57.6 ദ​ശ​ല​ക്ഷം റി​യാ​ൽ ചെ​ല​വി​ലാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കി​തെ​ന്ന് ദു​ക​മി​ലെ പ്ര​ത്യേ​ക സാ​മ്പ​ത്തി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സാ​ങ്കേ​തി​ക കാ​ര്യ വ​കു​പ്പി​ന്റെ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ സ​ലേം അ​ൽ-​ഹ​ക​മാ​നി പ​റ​ഞ്ഞു. ദു​ക​മി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ലെ ഗു​ണ​പ​ര​മാ​യ കു​തി​ച്ചു​ചാ​ട്ട​മാ​ണ് റോ​ഡി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം. പ്ര​ധാ​ന ഗ​താ​ഗ​തം സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ലും വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തെ ഊ​ർ​ജ്ജ, വ്യാ​വ​സാ​യി​ക പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ലും നി​ക്ഷേ​പ​ക​ർ​ക്ക് സോ​ണി​ന്റെ ആ​ക​ർ​ഷ​ണം വ​ർ​ദ്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ലും ഇ​തി​ന് വ​ള​രെ അ​ധി​കം പ്രാ​ധ​ാന്യമുണ്ട്. ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന ആ​ഗോ​ള ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ചും ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ ചെ​യ്ത സ​മ​യ​പ​രി​ധി​ക്കു​ള്ളി​ലും പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​യെ​ന്നും, സാ​മ്പ​ത്തി​ക, ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സു​ര​ക്ഷി​ത​വും സു​സ്ഥി​ര​വു​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത ഇ​ത് പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ഊ​ർ​ജം, പെ​ട്രോ​കെ​മി​ക്ക​ൽ, സ​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​ർ​വി​സ് മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള മൂ​ല​ക്ക​ല്ലാ​യ ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ് വി​ത​ര​ണ ശൃം​ഖ​ല​ക​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തും ദു​ക​മി​ലെ പ്ര​ത്യേ​ക സാ​മ്പ​ത്തി​ക മേ​ഖ​ല​യു​ടെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ മ​ത്സ​ര​ശേ​ഷി ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് ഇ​ര​ട്ട​പാ​ത സ​ഹാ​യ​ക​മാ​കു​മെ​ന്ന് അ​ൽ-​ഹ​ക​മാ​നി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

