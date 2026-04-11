    date_range 11 April 2026 10:09 AM IST
    date_range 11 April 2026 10:09 AM IST

    ലഹരിക്കടത്ത്; രണ്ട് പേർ അറസ്റ്റിൽ

    മസ്‌കത്ത്: തെക്കൻ ബാതിനയിൽ ലഹരി വസ്തുക്കൾ കടത്തിയ കേസിൽ ഏഷ്യൻ പൗരന്മാരായ രണ്ടു പേരെ റോയൽ ഒമാൻ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പ്രതികളിൽ നിന്ന് കഞാവ്, ക്രിസ്റ്റൽ മെത്തഫെറ്റമിൻ, ഹഷീഷ്, കൂടാതെ മയക്കുമരുന്നു ഗുളികകൾ എന്നിവയുടെ വൻ ശേഖരം പിടിച്ചെടുത്തു.

    ഇവ സ്വന്തം ഉപയോഗത്തിനും ലഹരികടത്തിനുമായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതാണെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. പ്രതികൾക്കെതിരെ നിയമ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. അതേസമയം, തെക്കൻ ശർഖിയ ഗവർണറേറ്റ് പൊലീസ് കമാൻഡിന് കീഴിൽ നടന്ന റെയ്ഡിൽ മദ്യവസ്തുക്കളുടെ വൻ ശേഖരം പിടികൂടി. വിൽപനക്കായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന മദ്യക്കുപ്പികളാണ് പിടിച്ചെടുത്തത്. സംഭവത്തില ഒരു ഏഷ്യൻ പൗരൻ അറസ്റ്റിലായി. ഇയാൾക്കെതിരെയും നിയമനടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

    TAGS:Gulf NewsOman NewsDrug TraffickingArrest
    News Summary - drug trafficking; Two people were arrested
