Madhyamam
    Oman
    Posted On
    30 Oct 2025 11:39 AM IST
    Updated On
    30 Oct 2025 11:40 AM IST

    മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വി​ൽ​പ​ന; ഒ​രാ​ൾ പി​ടി​യി​ൽ

    മു​സ​ന്ന​യി​ലാ​ണ് മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വ്യാ​പാ​രി പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്
    മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വി​ൽ​പ​ന; ഒ​രാ​ൾ പി​ടി​യി​ൽ
    തെ​ക്ക​ൻ ബാ​ത്തി​ന​യി​ലെ മു​സ​ന്ന​യി​ൽ​നി​ന്ന് റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന്

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: തെ​ക്ക​ൻ ബാ​ത്തി​ന​യി​ൽ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നി​നെ​തി​രാ​യ റെ​യ്ഡി​ൽ വ്യാ​പാ​രി പി​ടി​യി​ലാ​യി. പ്ര​വി​ശ്യാ പൊ​ലീ​സ് ക​മാ​ൻ​ഡി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് മു​സ​ന്ന വി​ലാ​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ റെ​യ്ഡി​ൽ ഏ​ഷ്യ​ൻ പൗ​ര​നാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. വി​ൽ​ക്കാ​ൻ​വേ​ണ്ടി സൂ​ക്ഷി​ച്ച വ​ൻ​തോ​തി​ലു​ള്ള ക്രി​സ്റ്റ​ൽ മെ​ത്തും ഹ​ഷീ​ഷും പൊ​ലീ​സ് ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​മ്പോ​ൾ ഇ​യാ​ൾ ക്രി​സ്റ്റ​ൽ മെ​ത്ത് വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ ക​ല​ർ​ത്തി ബോ​ട്ടി​ലി​ൽ ഒ​ളി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് പ​തി​വെ​ന്ന് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി. പ്ര​തി​ക്കെ​തി​രെ നി​യ​മാ​നു​സൃ​ത ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ഒ​മാ​ൻ റോ​യ​ൽ പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.

