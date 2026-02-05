ഷിനാസിൽ ലഹരിമരുന്ന് വേട്ട: പ്രവാസി പിടിയിൽ

ഷിനാസിൽ ലഹരിമരുന്ന് വേട്ട: പ്രവാസി പിടിയിൽtext_fields
ഷിനാസ്: വടക്കൻ ബാത്തിന ഗവർണറേറ്റിൽ നടന്ന റെയ്ഡിനിടെ വൻതോതിൽ ലഹരിമരുന്ന് പിടികൂടി. രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വടക്കൻ ബാത്തിന പൊലീസ് കമാൻഡ് നടത്തിയ ഓപറേഷനിലാണ് ഷിനാസ് വിലായത്തിൽ ഏഷ്യൻ പൗരനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പ്രതിയുടെ കൈവശം വൻതോതിൽ ക്രിസ്റ്റൽ മെത്ത് കണ്ടെത്തിയതായി റോയൽ ഒമാൻ പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
രാജ്യത്തിനകത്ത് ലഹരിമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കാനും വിതരണം ചെയ്യാനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇയാൾ ഇത് കൈവശം വെച്ചിരുന്നതെന്ന് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി. പ്രതിക്കെതിരെ തുടർ നിയമനടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register