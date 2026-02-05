Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    Posted On
    date_range 5 Feb 2026 10:37 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Feb 2026 10:37 AM IST

    ഷിനാസിൽ ലഹരിമരുന്ന് വേട്ട: പ്രവാസി പിടിയിൽ

    ഷി​നാ​സി​ൽ റെ​യ്ഡി​ൽ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ശേ​ഖ​രം

    Listen to this Article

    ഷി​നാ​സ്: വ​ട​ക്ക​ൻ ബാ​ത്തി​ന ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ൽ ന​ട​ന്ന റെ​യ്ഡി​നി​ടെ വ​ൻ​തോ​തി​ൽ ല​ഹ​രി​മ​രു​ന്ന് പി​ടി​കൂ​ടി. ര​ഹ​സ്യ വി​വ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ വ​ട​ക്ക​ൻ ബാ​ത്തി​ന പൊ​ലീ​സ് ക​മാ​ൻ​ഡ് ന​ട​ത്തി​യ ഓ​പ​റേ​ഷ​നി​ലാ​ണ് ഷി​നാ​സ് വി​ലാ​യ​ത്തി​ൽ ഏ​ഷ്യ​ൻ പൗ​ര​നെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. പ്ര​തി​യു​ടെ കൈ​വ​ശം വ​ൻ​തോ​തി​ൽ ക്രി​സ്റ്റ​ൽ മെ​ത്ത് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​താ​യി റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന​ക​ത്ത് ല​ഹ​രി​മ​രു​ന്ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​നും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് ഇ​യാ​ൾ ഇ​ത് കൈ​വ​ശം വെ​ച്ചി​രു​ന്ന​തെ​ന്ന് പ്രാ​ഥ​മി​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​യി. പ്ര​തി​ക്കെ​തി​രെ തു​ട​ർ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS: gulf news, Oman, gulf news malayalam
