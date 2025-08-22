Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightസ്പീ​ഡ്...
    Oman
    Posted On
    date_range 22 Aug 2025 10:12 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Aug 2025 10:12 AM IST

    സ്പീ​ഡ് ട്രാ​ക്കു​ക​ളി​ൽ പ​തു​ക്കെ വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​ന്ന​ത് ഗ​താ​ഗ​ത​ലം​ഘ​നം; മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ്

    text_fields
    bookmark_border
    സ്പീ​ഡ് ട്രാ​ക്കു​ക​ളി​ൽ പ​തു​ക്കെ വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​ന്ന​ത് ഗ​താ​ഗ​ത​ലം​ഘ​നം; മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ്
    cancel
    camera_alt

    മസ്കത്ത് നഗരത്തിലെ റോഡുകളിൽനിന്നുള്ള കാഴ്ച

    മ​സ്ക​ത്ത്: സ്പീ​ഡ് ട്രാ​ക്കു​ക​ളി​ൽ പ​തു​ക്കെ വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ്. ഇ​ത് ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ ഗ​താ​ഗ​ത​ലം​ഘ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് ആ​ർ.​ഒ.​പി അ​റി​യി​ച്ചു. അ​ത്ത​രം പെ​രു​മാ​റ്റം ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തെ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക മാ​ത്ര​മ​ല്ല, അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ ഓ​രോ ട്രാ​ക്കു​ക​ളി​ലും നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള വേ​ഗം നി​ല​നി​ർ​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് ട്രാ​ഫി​ക് സേ​ഫ്റ്റി ഡി​ജി​യി​ലെ നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ഫോ​ർ റോ​ഡ് സേ​ഫ്റ്റി​യു​ടെ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഓ​ഫി​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ലെ​ഫ്റ്റ​ന​ന്റ് കേ​ണ​ൽ സെ​യ്ഫ് ബി​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ റ​മ​ദാ​നി പ​റ​ഞ്ഞു.

    വേ​ഗം കു​റ​ച്ച് വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് അ​ത്ത​രം ട്രാ​ക്കു​ക​ൾ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാം. അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ സ്വ​ന്തം സു​ര​ക്ഷ​യും മ​റ്റു​ള്ള​വ​രു​ടെ ജീ​വ​നും അ​പാ​യ​ത്തി​ലാ​കും.

    പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡു​ക​ളു​ടെ ഇ​ട​തു​വ​ശ​ത്തെ പാ​ത​ക​ളി​ൽ സാ​വ​ധാ​നം വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​ന്ന​ത് മ​റ്റ് ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രെ ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പ​ത്തി​ലാ​ക്കു​ക​യും ഗ​താ​ഗ​തം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. വേ​ഗ​പ​രി​ധി മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 120 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റു​ള്ള പാ​ത​ക​ളി​ൽ 80 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന​തോ പി​ന്നി​ൽ​നി​ന്ന് വ​രു​ന്ന വേ​ഗ​മേ​റി​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​ഴി​മാ​റി​ക്കൊ​ടു​ക്കാ​ത്ത​തോ ആ​യ ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ അ​നാ​വ​ശ്യ കാ​ല​താ​മ​സ​ത്തി​നും അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ​ക്കും കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്ന​താ​യി റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    സ്പീ​ഡ് ട്രാ​ക്കി​ൽ ‘സു​ര​ക്ഷ’ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്തു​ള്ള മ​ന്ദ​ഗ​തി​യി​ലു​ള്ള ഡ്രൈ​വി​ങ് ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക്, ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പം, അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കാ​മെ​ന്ന് ട്രാ​ഫി​ക് അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ കേ​ണ​ൽ ഖാ​മി​സ് ബി​ൻ അ​ലി അ​ൽ ബ​ത്താ​ഷി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. അ​നു​ഭ​വ​ക്കു​റ​വ്, ഉ​ത്ക​ണ്ഠ, മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ ഉ​പ​യോ​ഗം, ശ​രി​യാ​യ ലൈ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള അ​വ​ബോ​ധ​മി​ല്ലാ​യ്മ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഈ ​മ​ന്ദ​ഗ​തി​യി​ലു​ള്ള ഡ്രൈ​വി​ങ്ങി​നു​ള്ള കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ. ഇ​തി​നാ​ലു​ണ്ടാ​കു​ന്ന ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് എ​ല്ലാ റോ​ഡ് ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ളെ​യും ബാ​ധി​ക്കു​ക​യും കൂ​ട്ടി​യി​ടി​ക​ളു​ടെ സാ​ധ്യ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    ഈ ​സ്വ​ഭാ​വം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് കു​റ​ഞ്ഞ വേ​ഗ​പ​രി​ധി​ക്ക് താ​ഴെ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി നൂ​ത​ന വേ​ഗ​നി​യ​ന്ത്ര​ണ റ​ഡാ​റു​ക​ൾ ഇ​പ്പോ​ൾ വി​ന്യ​സി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം പ​ട്രോ​ളി​ങ്, മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ, സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ, റോ​ഡ് സൈ​നേ​ജു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് തീ​വ്ര​മാ​യ അ​വ​ബോ​ധ കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 80 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റി​ൽ കു​റ​യാ​ത്ത വേ​ഗ​ത്തി​ൽ സ​ഞ്ച​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന ഹൈ​വേ​ക​ൾ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഈ ​സം​യു​ക്ത ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് അ​ൽ റ​മ​ദാ​നി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Royal oman policehigh speed roadWarningTraffic Violation
    News Summary - Driving slowly on speed tracks is a traffic violation; Royal Oman Police warns
    Similar News
    Next Story
    X