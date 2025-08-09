Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightകനത്ത മഴക്കിടെ...
    Oman
    Posted On
    date_range 9 Aug 2025 5:34 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Aug 2025 5:34 PM IST

    കനത്ത മഴക്കിടെ വാഹനാഭ്യാസം; ഒമാനിലെ ദാഹിറയിൽ ഒരാൾ പിടിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    കനത്ത മഴക്കിടെ വാഹനാഭ്യാസം; ഒമാനിലെ ദാഹിറയിൽ ഒരാൾ പിടിയിൽ
    cancel

    മസ്കത്ത്: ദാഹിറ ഗവർണറേറ്റിൽ കനത്ത മഴക്കിടെ അശ്രദ്ധമായി വാഹനമോടിച്ച സംഭവത്തിൽ സ്വദേശി പൗരനെ റോയൽ ഒമാൻപൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.പൊതുജന സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തന്റെ ഡ്രൈവിങ്. അഭ്യാസപ്രകടനം നടത്തുന്നതിനിടെ വാഹനത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെടുടയും വിളക്കുകാലിൽ ഇടിച്ച് മറിയുകയുമായിരുന്നു. ഉടൻ തന്നെ ഡ്രൈവർ അപകടസ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു.അറസ്റ്റിലായ വ്യക്തിക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിച്ചുവരികയാണെന്ന് റോയൽ ഒമാൻ പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:one arrestedHeavy RainDahiraDanger driving
    News Summary - Driving practice during heavy rain; One arrested in Dahira, Oman
    Similar News
    Next Story
    X