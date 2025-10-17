Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    അ​ൽ ഖാ​ബൂ​റ വാ​ദി​യി​ൽ...
    Oman
    Posted On
    date_range 17 Oct 2025 7:57 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Oct 2025 7:57 AM IST

    അ​ൽ ഖാ​ബൂ​റ വാ​ദി​യി​ൽ വാ​ഹ​നാ​ഭ്യാ​സ പ്ര​ക​ട​നം; നി​ര​വ​ധി പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    സം​ഭ​വ​ത്തി​ന്റെ വി​ഡി​യോ പ്ര​ച​രി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്
    അ​ൽ ഖാ​ബൂ​റ വാ​ദി​യി​ൽ വാ​ഹ​നാ​ഭ്യാ​സ പ്ര​ക​ട​നം; നി​ര​വ​ധി പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    അ​ൽ ഖാ​ബൂ​റ വാ​ദി​യി​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ഭ്യാ​സ​പ്ര​ക​ട​നം

    ന​ട​ത്തു​ന്ന​വ​ർ. വി​ഡി​യോ ദൃ​ശ്യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​സ്ക​ത്ത്: വ​ട​ക്ക​ൻ​ബാ​ത്തി​ന ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ അ​ൽ ഖാ​ബൂ​റ വാ​ദി​യി​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ഭ്യാ​സ​പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്തി​യ​വ​രെ റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ്ചെ​യ്തു. വെ​ള്ള​മൊ​ഴു​കു​ന്ന വാ​ദി​യി​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യി ഓ​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ വി​ഡി​യോ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ൾ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ച്ച​വ​രു​ടെ​യും മ​റ്റു യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ​യും ജീ​വ​ന് അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാം​വി​ധം ഡ്രൈ​വ് ചെ​യ്തെ​ന്ന കു​റ്റം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റ്.

    പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. മ​ഴ പെ​യ്യു​ന്ന സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ങ്ങ​ളി​ലോ വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ടു​ള്ള സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ലോ വാ​ദി​ക​ളി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്ക​രു​തെ​ന്നും നി​ർ​ദേ​ശം ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    TAGS:driving practicedeclaredPeople ArrestedAl Khaburah
