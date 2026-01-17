Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    17 Jan 2026 12:40 PM IST
    17 Jan 2026 12:40 PM IST

    റോ​ഡി​ൽ വാ​ഹ​ന​വു​മാ​യി അ​ഭ്യാ​സം; സു​ഹാ​റി​ൽ കാ​ർ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു

    റോ​ഡി​ൽ വാ​ഹ​ന​വു​മാ​യി അ​ഭ്യാ​സം; സു​ഹാ​റി​ൽ കാ​ർ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു
    വ​ട​ക്ക​ൻ ബാ​തി​ന ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ് പൊ​ലീ​സ് ക​മാ​ൻ​ഡ് സു​ഹാ​റി​ൽ കാ​ർ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ൾ

    സു​ഹാ​ർ: അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യി വാ​ഹ​നം ഓ​ടി​ക്കു​ക​യും റോ​ഡി​ൽ അ​ഭ്യാ​സ പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്ത സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ഒ​രാ​ളെ വ​ട​ക്ക​ൻ ബാ​തി​ന ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ് പൊ​ലീ​സ് ക​മാ​ൻ​ഡ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. സു​ഹാ​ർ വി​ലാ​യ​ത്തി​ലാ​ണ് സം​ഭ​വം. പ്ര​തി ഓ​ടി​ച്ച വാ​ഹ​നം അ​പ​ക​ടം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യും​ചെ​യ്തു. തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​യാ​ൾ സ്ഥ​ല​ത്തു​നി​ന്ന് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    വി​ഡി​യോ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​തോ​ടെ​യാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച​തെ​ന്നും തു​ട​ർ​ന്ന് പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​താ​യും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഇ​യാ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.

