Madhyamam
    Oman
    date_range 25 Oct 2025 10:09 AM IST
    date_range 25 Oct 2025 10:09 AM IST

    കാ​ബൂ​റ​യി​ൽ വാ​ഹ​നാ​ഭ്യാ​സ​പ്ര​ക​ട​നം; ആ​റ് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു

    കാ​ബൂ​റ​യി​ൽ വാ​ഹ​നാ​ഭ്യാ​സ​പ്ര​ക​ട​നം; ആ​റ് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു
    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: കാ​ബൂ​റ​യി​ലെ ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ രീ​തി​യ​ൽ ഡ്രി​ഫ്റ്റ് പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്തി​യ ഡ്രൈ​വ​റെ വ​ട​ക്ക​ൻ ബാ​ത്തി​ന ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ് പൊ​ലീ​സ് ക​മാ​ൻ​ഡ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. പൊ​തു​സു​ര​ക്ഷ​ക്കും സ്വ​ത്തു​ക്ക​ൾ​ക്കും ഭീ​ഷ​ണി​യു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ അ​ഭ്യാ​സ​പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്തി​യ​തി​നാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​യാ​ളു​ടെ വാ​ഹ​ന​വും പി​ട​ച്ചെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. കാ​ബൂ​റ സ്പെ​ഷ​ൽ ടാ​സ്ക്‌​സ് പൊ​ലീ​സ് യൂ​നി​റ്റി​ന്റെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ ന​ട​ത്തി​യ സം​യു​ക്ത ഓ​പ​റേ​ഷ​നി​ലാ​ണ് ഡ്രൈ​വ​ർ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    സം​ഭ​വ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്, സ്റ്റ​ണ്ട് പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ത​യാ​റാ​ക്കി​യി​രു​ന്ന അ​ഞ്ച് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും സ​മീ​പ​ത്തു​ള്ള വാ​ഹ​ന റി​പ​യ​ർ വ​ർ​ക്ക്‌​ഷോ​പ്പി​ൽ നി​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും ഡ്രൈ​വ​റെ​യും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Oman NewsDrivingVehicles seizedgulf news malayalam
