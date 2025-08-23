Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightസ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷം;...
    Oman
    Posted On
    date_range 23 Aug 2025 2:50 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Aug 2025 2:50 PM IST

    സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷം; ചിത്രരചനമത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷം; ചിത്രരചനമത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു
    cancel
    camera_alt

    റു​സ്താ​ഖ് മ​ല​യാ​ളി സാം​സ്‌​കാ​രി​ക​വേ​ദി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ല്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ചി​ത്ര​ര​ച​ന​മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    സീ​ബ്: റു​സ്താ​ഖ് മ​ല​യാ​ളി സാം​സ്‌​കാ​രി​ക​വേ​ദി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ല്‍ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ചി​ത്ര​ര​ച​ന മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. കു​ട്ടി​ക​ളി​ല്‍ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ബോ​ധ​വും മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ നി​ല​പാ​ടു​ക​ളും വ​ള​ര്‍ത്തു​ക എ​ന്ന ഉ​ദ്ദേ​ശ്യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മ​ത്സ​ര​ത്തി​ല്‍ നി​ര​വ​ധി കു​ട്ടി​ക​ള്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    റു​സ്താ​ഖ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ള്‍ക്കി​ട​യി​ല്‍ നി​ര​വ​ധി സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്‌​കാ​രി​ക പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​ണ് റു​സ്താ​ഖ് മ​ല​യാ​ളി​വേ​ദി. വി​ജ​യി​ക​ള്‍ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​ദാ​ന​ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​രാ​യ സാ​നി എ​സ്. രാ​ജ്, മ​നു​കു​മാ​ര്‍, ജി​ത​ല​ക്ഷ്മി, പ്ര​ഭു​ല കു​മാ​ര്‍, ഷ​മ​ല്‍, കൃ​ഷ്ണ​ന്‍കു​ട്ടി, നി​ധി​ന്‍ ജോ​ര്‍ജ്, നി​ധി​ന്‍ ജോ​ണ്‍, ഗം​ഗാ​ധ​ര​ന്‍, ഷി​നോ​ജ്, രേ​ഷ്മ, അ​ശ്വ​തി, സി​ജി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    റു​സ്താ​ഖി​ലെ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രാ​യ പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ള്‍ക്കി​ട​യി​ല്‍ സാ​മൂ​ഹി​ക​ക്ഷേ​മ ക​ലാ​സാം​സ്‌​കാ​രി​ക പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ നി​ര​ന്ത​രം ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന സം​ഘ​ട​ന അ​വ തു​ട​രു​മെ​ന്നും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ള്‍ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Oman Newsgulf newsdrawing competition
    News Summary - Drawing competition organized
    Similar News
    Next Story
    X