Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 6 Nov 2025 8:23 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Nov 2025 8:23 AM IST

    ഡോ. ​സ​ന്ദീ​പ്‌ ഓ​ജ​ക്ക്‌ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്‌ ന​ൽ​കി

    ഡോ. ​സ​ന്ദീ​പ്‌ ഓ​ജ​ക്ക്‌ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്‌ ന​ൽ​കി
    ഐ.​എ​സ്‌.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​സ​ന്ദീ​പ്‌ ഓ​ജ​ക്ക്‌ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്‌ ന​ൽ​കി​യ​പ്പോ​ൾ

    സ​ലാ​ല: പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​തം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച്‌ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്‌ മ​ട​ങ്ങു​ന്ന ഐ.​എ​സ്‌.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​സ​ന്ദീ​പ്‌ ഓ​ജ​ക്ക്‌ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ചേ​ർ​ന്ന് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്‌ ന​ൽ​കി.

    സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ വൈ​സ്‌ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ സ​ണ്ണി ജേ​ക്ക​ബ്‌ മൊ​മ​ന്റോ കൈ​മാ​റി. ദീ​ർ​ഘ​നാ​ളാ​യി സ​ലാ​ല​യി​ലു​ള്ള സ​ന്ദീ​പ്‌ ഓ​ജ സാ​മൂ​ഹി​ക രം​ഗ​ത്ത്‌ സ​ജീ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു. ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലം സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് മാ​നേ​ജി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി​യം​ഗ​മാ​യി​രു​ന്നു. മാ​നേ​ജി​ങ് ക​മ്മി​യം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ഹ​രി​കു​മാ​ർ ചേ​ർ​ത്ത​ല, ഡോ. ​രാ​ജ​ശേ​ഖ​ര​ൻ, ഗി​രീ​ഷ്‌ പെ​ടി​നി​നി, കെ.​കെ. ര​മേ​ഷ്‌ കു​മാ​ർ, വി.​പി. അ​ബ്‌​ദു​സ​ലാം ഹാ​ജി, സു​വ​ർ​ണ, വി​വി​ധ വിങ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. യ​ത്ര​യ​യ​പ്പി​ന് സ​ന്ദീ​പ് ഓ​ജ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. ര​ഞ്ജി​ത്‌ സി​ങ് സ്വാ​ഗ​ത​വും പ്ര​വീ​ൺ കു​മാ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി ഓ​ഫ്‌ അ​പ്ലൈ​ഡ്‌ സ​യ​ൻ​സി​ൽ ഡീ​നാ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്തു​വ​രി​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:gulfnewsOmangulfnewsmalayalam
