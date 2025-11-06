ഡോ. സന്ദീപ് ഓജക്ക് യാത്രയയപ്പ് നൽകിtext_fields
സലാല: പ്രവാസ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന ഐ.എസ്.സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡോ. സന്ദീപ് ഓജക്ക് സോഷ്യൽ ക്ലബ് അംഗങ്ങൾ ചേർന്ന് യാത്രയയപ്പ് നൽകി.
സോഷ്യൽ ക്ലബ് ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സണ്ണി ജേക്കബ് മൊമന്റോ കൈമാറി. ദീർഘനാളായി സലാലയിലുള്ള സന്ദീപ് ഓജ സാമൂഹിക രംഗത്ത് സജീവമായിരുന്നു. ദീർഘകാലം സോഷ്യൽ ക്ലബ് മാനേജിങ് കമ്മിറ്റിയംഗമായിരുന്നു. മാനേജിങ് കമ്മിയംഗങ്ങളായ ഹരികുമാർ ചേർത്തല, ഡോ. രാജശേഖരൻ, ഗിരീഷ് പെടിനിനി, കെ.കെ. രമേഷ് കുമാർ, വി.പി. അബ്ദുസലാം ഹാജി, സുവർണ, വിവിധ വിങ് ഭാരവാഹികൾ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു. യത്രയയപ്പിന് സന്ദീപ് ഓജ നന്ദി പറഞ്ഞു. രഞ്ജിത് സിങ് സ്വാഗതവും പ്രവീൺ കുമാർ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. യൂനിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസിൽ ഡീനായി ജോലി ചെയ്തുവരികയായിരുന്നു.
