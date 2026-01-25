Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    25 Jan 2026 11:59 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Jan 2026 11:59 AM IST

    ഡോ. ​ജെ. ര​ത്ന​കു​മാ​ർ വീ​ണ്ടും വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ഗ്ലോ​ബ​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ

    ഡോ. ​ജെ. ര​ത്ന​കു​മാ​ർ വീ​ണ്ടും വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ഗ്ലോ​ബ​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ
    ഡോ. ​ജെ. ര​ത്ന​കു​മാ​ർ

    മ​സ്ക​ത്ത്: ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ന്റെ (ഡ​ബ്ലി​യു.​എം.​എ​ഫ്) ഗ്ലോ​ബ​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യി ഡോ. ​ജെ. ര​ത്ന​കു​മാ​ർ (ഒ​മാ​ൻ) തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ര​ണ്ടാം ത​വ​ണ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ദു​ബൈ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന അ​ഞ്ചാ​മ​ത് ദ്വി​വ​ത്സ​ര ഗ്ലോ​ബ​ൽ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നി​ലാ​ണ് പു​തി​യ കാ​ല​യ​ള​വി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്.

    ഗ്ലോ​ബ​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ. ​ആ​നി ലി​ബു, ഗ്ലോ​ബ​ൽ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ സു​നി​ൽ എ​സ്. എ​സ്, ഗ്ലോ​ബ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ആ​ന​ന്ദ് ഹ​രി, ഗ്ലോ​ബ​ൽ ട്ര​ഷ​റ​ർ: വി. ​എം. സി​ദ്ദി​ഖ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് കാ​ബി​ന​റ്റി​ലെ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ.

    ഫൗ​ണ്ട​ർ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​പ്രി​ൻ​സ് പ​ള്ളി​ക്കു​ന്നേ​ൽ (ഓ​സ്ട്രി​യ), ഗ്ലോ​ബ​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​ജെ ര​ത്‌​ന​കു​മാ​ർ (ഒ​മാ​ൻ), പൗ​ലോ​സ് തേ​പ്പാ​ല (ഖ​ത്ത​ർ), ഹ​രീ​ഷ് നാ​യ​ർ (ബെ​നി​ൻ), നി​സാ​ർ ഏ​ട​ത്തു​മ്മീ​ത്ത​ൽ (ഹെ​യ്തി), ടോം ​ജേ​ക്ക​ബ് (കു​വൈ​ത്ത്), ശി​ഹാ​ബ് കൊ​ട്ടു​കാ​ട് (സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പു​തി​യ​താ​യി ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റ ബോ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ് ഡ​യ​റ​ക്ടേ​ഴ്സ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ.

    ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ ക്ഷേ​മ​ത്തി​നാ​യി പു​തി​യ ക​ർ​മ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ആ​വി​ഷ്ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റ ശേ​ഷം സം​സാ​രി​ച്ച ഡോ. ​ജെ. ര​ത്ന​കു​മാ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ഭാ​വ​ല​യ ആ​ർ​ട് ആ​ൻ​ഡ് ക​ൾ​ച​റ​ൽ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്റെ സ്ഥാ​പ​ക​നും ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​യ​ൻ​സ് ഫോ​റം ഒ​മാ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​നും , മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ഒ​മാ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ ചെ​യ​ർ​മാ​നും കൂ​ടി​യാ​ണ് ഡോ ​ജെ ര​ത്‌​ന​കു​മാ​ർ.

