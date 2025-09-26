Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 26 Sept 2025 11:47 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Sept 2025 11:47 AM IST

    റോഡരികിൽ കാർ കഴുകരുത് -മസ്കത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി

    റോഡരികിൽ കാർ കഴുകരുത് -മസ്കത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി
    മ​സ്ക​ത്ത്: റോ​ഡ​രി​കി​ലെ കാ​ർ ക​ഴു​ക​ലി​നെ​തി​രെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി മ​സ്‌​ക​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി. ഇ​ങ്ങ​നെ ക​ഴു​കു​ന്ന​തു​മൂ​ലം കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന വെ​ള്ളം ദു​ർ​ഗ​ന്ധ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​കും. പ്രാ​ണി​ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​മെ​ന്നും സ​മീ​പ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ സൗ​ന്ദ​ര്യാ​ത്മ​ക​ത ന​ശി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി പ​റ​ഞ്ഞു.

    തെ​രു​വു​ക​ളി​ലും വീ​ടു​ക​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ലും കാ​റു​ക​ൾ ക​ഴു​കു​ന്ന​ത് നി​ർ​ത്ത​ണം. ഈ ​രീ​തി പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക​വും ആ​രോ​ഗ്യ​പ​ര​വു​മാ​യ പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കും. ഇ​ത് ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ന് അ​പ​ക​ട​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. പ​രി​സ്ഥി​തി​യും പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ​വും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി വാ​ഹ​നം ക​ഴു​കു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന ശ​രി​യാ​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ എ​ല്ലാ​വ​രും ത​യാ​റാ​ക​ണ​മെ​ന്ന് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    Oman NewsMuscat MunicipalityCar washinggulf news malayalam
    News Summary - Don't wash cars on the roadside - Muscat Municipality
