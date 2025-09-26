റോഡരികിൽ കാർ കഴുകരുത് -മസ്കത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി

റോഡരികിൽ കാർ കഴുകരുത് -മസ്കത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റിtext_fields
മസ്കത്ത്: റോഡരികിലെ കാർ കഴുകലിനെതിരെ മുന്നറിയിപ്പുമായി മസ്കത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി. ഇങ്ങനെ കഴുകുന്നതുമൂലം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളം ദുർഗന്ധത്തിന് കാരണമാകും. പ്രാണികളെ ആകർഷിക്കുമെന്നും സമീപപ്രദേശങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യാത്മകത നശിപ്പിക്കുമെന്നും മുനിസിപ്പാലിറ്റി പറഞ്ഞു.
തെരുവുകളിലും വീടുകൾക്ക് മുന്നിലും കാറുകൾ കഴുകുന്നത് നിർത്തണം. ഈ രീതി പാരിസ്ഥിതികവും ആരോഗ്യപരവുമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. ഇത് ആരോഗ്യത്തിന് അപകടമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. പരിസ്ഥിതിയും പൊതുജനാരോഗ്യവും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി വാഹനം കഴുകുന്നതിനായി അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന ശരിയായ സ്ഥലങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ എല്ലാവരും തയാറാകണമെന്ന് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
