Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightവാ​ദി​ക​ളി​ൽ...
    Oman
    Posted On
    date_range 11 Oct 2025 10:28 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Oct 2025 10:28 AM IST

    വാ​ദി​ക​ളി​ൽ മാ​ലി​ന്യം ത​ള്ള​രു​ത് -മ​സ്ക​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി

    text_fields
    bookmark_border
    വാ​ദി​ക​ളി​ൽ മാ​ലി​ന്യം ത​ള്ള​രു​ത് -മ​സ്ക​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി
    cancel
    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: വാ​ദി​ക​ളി​ൽ മാ​ലി​ന്യം ത​ള്ളു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് മ​സ്ക​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി. ഇ​ത് വെ​ള്ള​ത്തി​ന്റെ ഒ​ഴു​ക്കി​നെ ബാ​ധി​ക്കു​ക​യും വെ​ള്ള​െ​പ്പൊ​ക്ക സാ​ധ്യ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​​മെ​ന്ന് മ​സ്ക​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​​ത്തോ​ടെ മാ​ലി​ന്യം സം​സ്ക​രി​ക്കാ​ൻ എ​ല്ലാ​വ​രും ത​യാ​റാ​ക​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. വാ​ദി​ക​ൾ വൃ​ത്തി​യു​ള്ള​തും സു​ര​ക്ഷി​ത​വു​മാ​യി തു​ട​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ പ​തി​വാ​യി ശു​ചീ​ക​ര​ണ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ണ്ട്. ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും ഫീ​ൽ​ഡ് മോ​നി​റ്റ​റി​ങ് ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും മ​സ്‌​ക​ത്തി​ന്റെ പ്ര​കൃ​തി​സൗ​ന്ദ​ര്യം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Oman NewsGarbageMuscat Municipality
    News Summary - Don't throw garbage in the streets - Muscat Municipality
    Similar News
    Next Story
    X