വാദികളിൽ മാലിന്യം തള്ളരുത് -മസ്കത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റിtext_fields
മസ്കത്ത്: വാദികളിൽ മാലിന്യം തള്ളുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് മസ്കത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി. ഇത് വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്കിനെ ബാധിക്കുകയും വെള്ളെപ്പൊക്ക സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് മസ്കത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ മാലിന്യം സംസ്കരിക്കാൻ എല്ലാവരും തയാറാകമെന്നും അധികൃതർ നിർദേശിച്ചു. വാദികൾ വൃത്തിയുള്ളതും സുരക്ഷിതവുമായി തുടരുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ അധികാരികൾ പതിവായി ശുചീകരണപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുണ്ട്. ബോധവത്കരണ പരിപാടികളിലൂടെയും ഫീൽഡ് മോനിറ്ററിങ് ശ്രമങ്ങളിലൂടെയും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും മസ്കത്തിന്റെ പ്രകൃതിസൗന്ദര്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രതിബദ്ധത മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആവർത്തിച്ചു.
