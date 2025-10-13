Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    Posted On
    date_range 13 Oct 2025 11:02 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Oct 2025 11:05 AM IST

    ഗാ​ർ​ഹി​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് 21 ദി​വ​സ​ത്തെ വാ​ർ​ഷി​ക അ​വ​ധി ന​ൽ​ക​ണം

    ഗാ​ർ​ഹി​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ പു​തി​യ ച​ട്ട​ക്കൂ​ടു​മാ​യിഒ​മാ​ൻ
    ഗാ​ർ​ഹി​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് 21 ദി​വ​സ​ത്തെ വാ​ർ​ഷി​ക അ​വ​ധി ന​ൽ​ക​ണം
    മ​സ്ക​ത്ത്: ഗാ​ർ​ഹി​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി പു​തി​യ ച​ട്ട​ക്കൂ​ടു​ക​ളു​മാ​യി ഒ​മാ​ൻ. ഗാ​ർ​ഹി​ക-​അ​നു​ബ​ന്ധ തൊ​ഴി​ലു​ക​ളി​ൽ സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ ഭ​ര​ണ​നി​യ​ന്ത്ര​ണം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച് തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം മ​ന്ത്രി​ത​ല തീ​രു​മാ​നം (ന​മ്പ​ർ 574/2025) പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു. തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക, ജോ​ലി സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, ഒ​മാ​ന്റെ തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ​വു​മാ​യി (റോ​യ​ൽ ഡി​ക്രി ന​മ്പ​ർ 53/2023) തൊ​ഴി​ൽ രീ​തി​ക​ൾ സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഇ​തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    വീ​ട്ടു​ജോ​ലി​ക്കാ​ർ, കു​ട്ടി​ക​ളെ വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന ആ​യ, സ്വ​കാ​ര്യ ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ, തോ​ട്ട​ക്കാ​ർ, കാ​ർ​ഷി​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ, റ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ബി​ൽ​ഡി​ങ് ഗാ​ർ​ഡ്, ഹോം ​ന​ഴ്‌​സു​മാ​ർ, പാ​ച​ക​ക്കാ​ർ, ഒ​ട്ട​ക​ങ്ങ​ളെ​യും ക​ന്നു​കാ​ലി​ക​ളെ​യും വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​വ​രെ​യും പോ​ലു​ള്ള മൃ​ഗ​സം​ര​ക്ഷ​ണ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രു​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ ഗാ​ർ​ഹി​ക, സ​മാ​ന​മാ​യ ജോ​ലി​ക​ൾ​ക്ക് ഈ ​നി​യ​ന്ത്ര​ണം ബാ​ധ​ക​മാ​ണ്.

    ഈ ​ച​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ വ്യ​വ​സ്ഥ ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യു​ടെ ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു. വേ​ത​നം, വി​ശ്ര​മ കാ​ല​യ​ള​വു​ക​ൾ, അ​സു​ഖ അ​വ​ധി, വാ​ർ​ഷി​കാ​വ​ധി തു​ട​ങ്ങി​യ ചി​ല പ്ര​ധാ​ന വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ താ​ഴെ കൊ​ടു​ക്കു​ന്നു

    - തൊ​ഴി​ൽ ക​രാ​റു​ക​ൾ അ​റ​ബി​യി​ൽ എ​ഴു​ത​ണം (അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഒ​രു അ​റ​ബി പ​തി​പ്പ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണം). കൂ​ടാ​തെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് കു​റ​ഞ്ഞ​ത് 21 ദി​വ​സ​ത്തെ വാ​ർ​ഷി​കാ​വ​ധി, ആ​ഴ്ച തോ​റു​മു​ള്ള വി​ശ്ര​മം, പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം 30 ദി​വ​സം വ​രെ അ​സു​ഖ അ​വ​ധി എ​ന്നി​വ​ക്ക് അ​ർ​ഹ​ത​യു​ണ്ടാ​കും.

    -നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത തൊ​ഴി​ൽ, പീ​ഡ​നം, വ്യ​ക്തി​ഗ​ത രേ​ഖ​ക​ൾ ക​ണ്ടു​കെ​ട്ട​ൽ എ​ന്നി​വ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി നി​രോ​ധി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ത്ത തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ (21 വ​യ​സ്സി​ന് താ​ഴെ​യു​ള്ള) ജോ​ലി​ക്കെ​ടു​ക്ക​രു​ത്. തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് റി​ക്രൂ​ട്ട്മെ​ന്റ് ഫീ​സ് ഈ​ടാ​ക്കാ​ൻ പാ​ടി​ല്ല. അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​വ​രു​ടെ ലൈ​സ​ൻ​സു​ള്ള തൊ​ഴി​ലി​ന്പു​റ​ത്ത് അ​വ​രെ ജോ​ലി​ക്കെ​ടു​ക്കാ​നും തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക​ൾ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ക്ക​രു​ത്.

    -തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക​ൾ ന​ല്ല താ​മ​സം, ഭ​ക്ഷ​ണം, ഗ​താ​ഗ​തം, ആ​രോ​ഗ്യ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് എ​ന്നി​വ ന​ൽ​ക​ണം. കൂ​ടാ​തെ തൊ​ഴി​ൽ അ​വ​സാ​നി​ച്ച​തി​ന് ശേ​ഷം കു​റ​ഞ്ഞ​ത് ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക് വി​ശ​ദ​മാ​യ തൊ​ഴി​ലാ​ളി ഫ​യ​ൽ സൂ​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ട ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​വും അ​വ​ർ​ക്കു​ണ്ട്.

    -നി​ർ​ദി​ഷ്ട വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​യി സേ​വ​നാ​വ​സാ​ന ഗ്രാ​റ്റ്വി​റ്റി, സ്വ​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​ക​ൽ ചെ​ല​വു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ തൊ​ഴി​ൽ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ഈ ​നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    -ദു​രു​പ​യോ​ഗം, വ​ഞ്ച​ന അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ വേ​ത​ന കാ​ല​താ​മ​സം എ​ന്നി​വ​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​യാ​ൽ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് മു​ൻ​കൂ​ർ നോ​ട്ടീ​സ് കൂ​ടാ​തെ ക​രാ​റു​ക​ൾ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാം.

    - ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ഫീ​സു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ ക്ലെ​യി​മു​ക​ളി​ൽ റി​ക്രൂ​ട്ട്മെ​ന്റ് ഓ​ഫി​സു​ക​ൾ അ​വ​രെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യാം. നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​ർ​ക്ക് 50 റി​യാ​ൽ മു​ത​ൽ 500 റി​യാ​വ​രെ​യു​ള്ള അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റി​വ് പി​ഴ​ക​ൾ നേ​രി​ടേ​ണ്ടി​വ​രും.

    മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം വ​ഴി തൊ​ഴി​ൽ ക​രാ​റു​ക​ളു​ടെ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ന​ട​ത്ത​ണം. കൂ​ടാ​തെ പ്ര​ബേ​ഷ​ൻ കാ​ല​യ​ള​വു​ക​ൾ, ജോ​ലി സ​മ​യം (ഒ​രു​ദി​വ​സം പ​ര​മാ​വ​ധി 12 മ​ണി​ക്കൂ​ർ), വേ​ത​ന പേ​മെ​ന്റ് സ​മ​യ​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച ക​ർ​ശ​ന നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും ഇ​തി​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു.

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര തൊ​ഴി​ൽ​രീ​തി​ക​ൾ​ക്കും ദേ​ശീ​യ പ​രി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി തൊ​ഴി​ൽ നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ദു​ർ​ബ​ല​രാ​യ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ഒ​മാ​ന്റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യെ ഈ ​പു​തി​യ ച​ട്ട​ക്കൂ​ട് പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ഗ​സ​റ്റി​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച് തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത ദി​വ​സം മു​ത​ൽ നി​യ​മം പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:domestic workersannual leavegulfOmangulf news malayalam
