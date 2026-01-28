Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 28 Jan 2026 9:25 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Jan 2026 9:25 AM IST

    ഡോ​ള്‍ഫി​ന്‍ നി​രീ​ക്ഷ​ണം; ഉ​ൾ​ക്ക​ട​ലി​ൽ ജാ​ഗ്ര​ത വേ​ണം

    ഡോ​ള്‍ഫി​ന്‍ നി​രീ​ക്ഷ​ണം; ഉ​ൾ​ക്ക​ട​ലി​ൽ ജാ​ഗ്ര​ത വേ​ണം
    Listen to this Article

    മ​ത്ര: മ​സ്ക​ത്ത് കാ​ണാ​നെ​ത്താ​റു​ള്ള സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ ഏ​റെ ആ​ക​ര്‍ഷി​ക്കു​ന്ന സ്പോ​ട്ടു​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ് ഡോ​ള്‍ഫി​ന്‍ കാ​ണാ​ൻ സൗ​ക​ര്യ​മു​ള്ള ഉ​ള്‍ക​ട​ല്‍ യാ​ത്ര. മ​ത്ര​യി​ല്‍നി​ന്ന് ഏ​താ​നും കി​ലോ​മീ​റ്റ​ര്‍ അ​ക​ലെ സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന സി​ദാ​ബി​ന് അ​ടു​ത്തു​ള്ള മ​റീ​നാ ബ​ന്ദ​ര്‍ എ​ന്ന​യി​ട​ത്തു​നി​ന്ന് ബോ​ട്ടു​ക​ള്‍ ക​യ​റി​യാ​ണ് ഡോ​ള്‍ഫി​നെ കാ​ണാ​ന്‍ പോ​കു​ന്ന​ത്. ബോ​ട്ടി​ല്‍ ഉ​ള്‍ക്ക​ട​ലി​ല്‍ പോ​യാ​ലാ​ണ് ഡോ​ള്‍ഫി​നെ കാ​ണാ​നാ​കു​ക.

    തി​ര​മാ​ല​ക​ള്‍ക്കൊ​പ്പം നൃ​ത്തം ചെ​യ്യും വി​ധ​മു​ള്ള ഡോ​ള്‍ഫി​ന്‍ കൂ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ ത​ന്നെ യാ​ത്ര​യി​ൽ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് കാ​ണാ​ന്‍ സാ​ധി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ വ​ൻ അ​പ​ക​ടം കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന സൂ​ച​ന​യാ​ണ് വി​ദേ​ശി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സ​ത്തെ അ​പ​ക​ടം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ഡോ​ള്‍ഫി​ന്‍ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന് പോ​യ ബോ​ട്ട് അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ പെ​ട്ട് ആ​ള​പാ​യ​മു​ള്ള​താ​യ വാ​ര്‍ത്ത കേ​ട്ട മാ​ത്ര​യി​ല്‍ ത​ന്നെ മ​ത്ര​യി​ൽ ന​ടു​ക്ക​മു​ള​വാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന് മു​മ്പ് ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ല്‍ അ​പ​ക​ട​മു​ണ്ടാ​യ​താ​യി അ​റി​വി​ല്ല. നി​ര​വ​ധി ബോ​ട്ടു​ക​ളി​ലൂ​ടെ ഒ​ട്ട​ന​വ​ധി സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ര്‍ ദി​വ​സ​വും ഡോ​ള്‍ഫി​നെ കാ​ണാ​നാ​യി ഈ ​ഭാ​ഗ​ത്ത് പോ​കാ​റു​ണ്ട്. ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ സു​ര​ക്ഷ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളോ​ടെ​യാ​ണ് സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ ഡോ​ള്‍ഫി​ന്‍ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​റു​ള്ള​ത്. സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ര്‍ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ഒ​രു​വ​ശ​ത്തേ​ക്ക് ചാ​ഞ്ഞ​താ​വാം അ​പ​ക​ട​ത്തി​നി​ട​യാ​ക്കി​യ​തെ​ന്ന് സം​ശ​യി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. തിരയടിച്ചപ്പോൾ സന്ദർശകര്‍ ഒരുവശത്തേക്ക് ചാഞ്ഞതാണ് അപകടത്തിനിടയാക്കിയതെന്ന്

    പറയുന്നു.

