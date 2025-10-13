Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 13 Oct 2025 10:08 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Oct 2025 10:11 AM IST

    കു​ടും​ബ വി​സ പു​തു​ക്കാ​ൻ സാ​ക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ രേ​ഖ​ക​ൾ വേ​ണം

    സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച് ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി, ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം ഇ​തു​വ​രെ ഒ​മാ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടി​ല്ല
    കു​ടും​ബ വി​സ പു​തു​ക്കാ​ൻ സാ​ക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ രേ​ഖ​ക​ൾ വേ​ണം
    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നി​ലെ പ്ര​വാ​സി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​സ പു​തു​ക്കാ​ൻ സാ​ക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ രേ​ഖ​ക​ള്‍ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് മ​സ്‌​ക​ത്തി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ എം​ബ​സി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. വി​സ പു​തു​ക്കാ​ൻ ​റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ ​പൊ​ലീ​സ് ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള രേ​ഖ​ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ സാ​ക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ രേ​ഖ​ക​ളാ​ണ് ഒ​മാ​ന്‍ പൊ​ലീ​സ് ചോ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം ഇ​തു​വ​രെ ഒ​മാ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ ഭ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ല. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് എം​ബ​സി കൂ​ടു​ത​ൽ വ്യ​ക്ത​ത വ​രു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​മാ​സം ആ​ദ്യം മു​ത​ലാ​ണ് സാ​ക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ രേ​ഖ​ക​ള്‍ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു​തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്.

    കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഐ​ഡി കാ​ര്‍ഡ് പു​തു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഒ​റി​ജി​ന​ല്‍ പാ​സ്‌​പോ​ര്‍ട്ട്, വി​സ പേ​ജ് പ​ക​ര്‍പ്പ്, ജ​ന​ന സ​ര്‍ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് (വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം സാ​ക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്ക​ണം) എ​ന്നീ രേ​ഖ​ക​ള്‍ ഹാ​ജ​രാ​ക്ക​ണം. പു​തു​ക്കു​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത് മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ള്‍ ഹാ​ജ​രാ​ക​ണം.

    പ​ങ്കാ​ളി​യു​ടെ വി​സ പു​തു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് വി​വാ​ഹ സ​ര്‍ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് (വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം സാ​ക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്ക​ണം), ഭാ​ര്യാ​ഭ​ര്‍ത്താ​ക്ക​ന്മാ​രു​ടെ ഒ​റി​ജി​ന​ല്‍ പാ​സ്‌​പോ​ര്‍ട്ടു​ക​ള്‍ എ​ന്നി​വ​യും ​​വേ​ണം.

    ഭ​ര്‍ത്താ​വും ഭാ​ര്യ​യും ഹാ​ജ​രാ​ക​ണം. ഒ​റി​ജി​ന​ല്‍ പാ​സ്‌​പോ​ര്‍ട്ട്, പ​ഴ​യ ഐ​ഡി കാ​ര്‍ഡ്, വി​സ പേ​പ്പ​ര്‍ (പ്രോ​സ​സി​ങ് ഓ​ഫി​സ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന പ​ക​ര്‍പ്പ് അ​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ ഒ​റി​ജി​ന​ല്‍) എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ഐ​ഡി കാ​ര്‍ഡ് പു​തു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഹാ​ജ​രാ​ക്കേ​ണ്ട​ത്. മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ സാ​ക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലി​ന്റെ മു​മ്പ് ഓ​രോ പ്ര​വാ​സി​ക​ളും അ​ത​ത് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ എം​ബ​സി​ക​ളു​ടെ സാ​ക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലും സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യി​രി​ക്ക​ണം.

    ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ എം​ബ​സി​യു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വി​സ, പാ​സ്‌​പോ​ര്‍ട്ട് എ​ന്നി​വ സാ​ക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​യി എ​സ്.​ജി.​വി.​ഐ.​എ​സ് വ​ഴി അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ എം​ബ​സി സാ​ക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തേ​ണ്ട രേ​ഖ​ക​ള്‍, അ​പ്പോ​യി​ൻ​മെ​ന്റ് എ​ടു​ത്ത ശേ​ഷം എ​സ്.​ജി.​വി.​ഐ.​എ​സ് സെ​ന്റ​റു​ക​ളി​ല്‍ സ​മ​ര്‍പ്പി​ക്കാം. അ​പ്പോ​യി​ൻ​മെ​ന്റി​നാ​യി വ​രു​മ്പോ​ള്‍ സ​ര്‍ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളു​ടെ അ​സ്സ​ല്‍ പ​ക​ര്‍പ്പു​ക​ള്‍ കൊ​ണ്ടു​വ​ര​ണം.

