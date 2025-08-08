Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    Posted On
    8 Aug 2025 9:37 AM IST
    Updated On
    8 Aug 2025 9:37 AM IST

    മ​സ്ക​ത്ത് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ർ​ക്ക് ശു​ഭ​യാ​ത്ര

    വീ​ൽ​ചെ​യ​ർ ആ​വ​ശ്യ​മെ​ങ്കി​ൽ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി​യോ ബു​ക്കി​ങ് സ​മ​യ​ത്തോ എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​രെ അ​റി​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഒ​മാ​ൻ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട്സ്
    മ​സ്ക​ത്ത്: ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രാ​യ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് വീ​ൽ​ചെ​യ​ർ ആ​വ​ശ്യ​മ​ണെ​ങ്കി​ൽ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി​യോ ബു​ക്കി​ങ് സ​മ​യ​ത്തോ എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ അ​ധി​കൃ​രെ അ​റി​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഒ​മാ​ൻ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്സ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. വീ​ൽ​ചെ​യ​ർ ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നി​യു​ക്ത പാ​ർ​ക്കി​ങ് സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ചെ​ക്ക്-​ഇ​ൻ ചെ​യ്യു​ന്ന സ​മ​യം മു​ത​ൽ വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ ക​യ​റു​ന്ന​തു​വ​രെ ഗ്രൗ​ണ്ട് സ​ർ​വി​സ് സ്റ്റാ​ഫ് ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ അ​നു​ഗ​മി​ക്കും. ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​ൻ ഒ​രു പ്ര​ത്യേ​ക ലൈ​നും നി​യു​ക്ത പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് ഡെ​സ്കും ഉ​ണ്ടാ​കും.

    മ​സ്‌​ക​ത്ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ഇ​ത്ത​രം യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ശാ​ന്ത​വും സു​ര​ക്ഷി​ത​വു​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ സു​ഖ​വും സ്വ​കാ​ര്യ​ത​യും പ്ര​ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന പൂ​ർ​ണ​മാ​യും സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ച ഒ​രു ലോ​ഞ്ച് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചേ​രാ​ൻ അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ച വി​ശ്ര​മ​മു​റി​ക​ളും സ​മീ​പ​ത്ത് ല​ഭ്യ​മാ​ണെ​ന്നും ഒ​മാ​ൻ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്സ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഈ ​സേ​വ​ന​ത്തി​ന്റെ പ്ര​യോ​ജ​ന​ത്തി​നാ​യി യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഡി​പ്പാ​ർ​ച്ച​ർ ഹാ​ളി​ന്റെ മു​ൻ​വ​ശ​ത്തെ ലോ​ബി​യി​ൽ സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന ‘പ്ര​ത്യേ​ക ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​രു​ള്ള യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ’ എ​ന്ന ഡെ​സ്കി​ലേ​ക്ക് പോ​കാം. റി​സ​ർ​വേ​ഷ​ൻ ന​ട​ത്തു​മ്പോ​ൾ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ അ​വ​രു​ടെ അ​വ​സ്ഥ​യും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും എ​യ​ർ കാ​രി​യ​റെ അ​റി​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രോ പ്ര​ത്യേ​ക ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​ക​ളോ ഉ​ള്ള യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​ന് അ​വ​രു​ടെ മൊ​ബി​ലി​റ്റി എ​യ്ഡു​ക​ളും ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ല​ഭി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് എ​യ​ർ കാ​രി​യ​ർ ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണം. നാ​ശ​ന​ഷ്ടം നേ​രി​ട്ടാ​ൽ അ​വ​യു​ടെ മൂ​ല്യ​ത്തി​ന് ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ൽ​ക​ണം.

