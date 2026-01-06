Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    6 Jan 2026 10:14 AM IST
    Updated On
    6 Jan 2026 10:14 AM IST

    ദി​മാ വ​ത്താ​യീ​നി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന താ​പ​നി​ല; 30.6 ഡി​ഗ്രി

    ക​ഴി​ഞ്ഞ 24 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നി​ടെ രാ​ജ്യ​ത്ത് ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല ജ​ബ​ൽ ഷം​സി​ൽ; 3.7 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ്
    ദി​മാ വ​ത്താ​യീ​നി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന താ​പ​നി​ല; 30.6 ഡി​ഗ്രി
    ദി​മ വ​ത്താ​യീ​ൻ

    മ​സ്ക​ത്ത്: ക​ഴി​ഞ്ഞ 24 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നി​ടെ ഒ​മാ​ൻ സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ൽ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന താ​പ​നി​ല ദി​മാ വ​ത്താ​യീ​നി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യി ഒ​മാ​ൻ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ​കു​പ്പ് അ​റി​യി​ച്ചു. 30.6 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സാ​ണ് താ​പ​നി​ല രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    ക​ർ​ന് ആ​ല​മി​ൽ 30.5 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സും ചൂ​ട് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ബ​ഹ്‌​ല​യി​ൽ 29.9 ഡി​ഗ്രി, അ​ൽ റു​സ്താ​ഖി​ൽ 29.6 ഡി​ഗ്രി, അ​ൽ മു​ധൈ​ബി​യും ന​ഖ്‌​ലും 29.4 ഡി​ഗ്രി വീ​ത​വും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. അ​ൽ അ​വാ​ബി​യും ബി​ദ്ബി​ദും 29.3 ഡി​ഗ്രി, നി​സ്വ​യി​ൽ 29.2 ഡി​ഗ്രി താ​പ​നി​ല​യാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    ഫ​ഹൂ​ദി​ൽ 29.1 ഡി​ഗ്രി​യും ഇ​ബ്ര​യി​ൽ 28.9 ഡി​ഗ്രി​യും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യി കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ​കു​പ്പ് അ​റി​യി​ച്ചു. അ​തേ​സ​മ​യം, ക​ഴി​ഞ്ഞ 24 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നി​ടെ രാ​ജ്യ​ത്ത് ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല ജ​ബ​ൽ ഷം​സി​ൽ 3.7 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് ആ​യി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ഉ​യ​ർ​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും ഉ​ൾ​നാ​ട​ൻ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും ത​ണു​പ്പ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടു. ജ​ബ​ൽ ഹ​റ​മി​ൽ 6.0 ഡി​ഗ്രി, സൈ​ഖി​ൽ 8.8 ഡി​ഗ്രി താ​പ​നി​ല​യും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. മ​ഖ്ഷി​നി​ലും ഹൈ​മ​യി​ലും യ​ഥാ​ക്ര​മം 9.5 ഡി​ഗ്രി​യും 9.6 ഡി​ഗ്രി​യും ആ​യി താ​പ​നി​ല താ​ഴ്ന്നു.

    ദാ​ഹി​റ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ യ​ങ്കൂ​ലി​ൽ 10.6 ഡി​ഗ്രി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ, ദോ​ഫാ​ർ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ തും​റൈ​ത്തി​ൽ 10.5 ഡി​ഗ്രി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. കു​മൈ​റ​യി​ൽ 11.7 ഡി​ഗ്രി, മ​ഹൂ​ത്തി​ൽ 12.0 ഡി​ഗ്രി, അ​ൽ ഖാ​ബി​ലി​ൽ 12.2 ഡി​ഗ്രി, ഇ​ബ്ര​യി​ൽ 12.6 ഡി​ഗ്രി എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് താ​പ​നി​ല രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    മു​സ​ന്ദം, അ​ൽ ദാ​ഖി​ലി​യ, വ​ട​ക്ക​ൻ ശ​ർ​ഖി​യ്യ, തെ​ക്ക​ൻ ശ​ർ​ഖി​യ്യ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ൾ, ഒ​മാ​ൻ ക​ട​ൽ തീ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മേ​ഘ​സ​ഞ്ചാ​ര​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ചെ​റി​യ​തും ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട​തു​മാ​യ മ​ഴ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​ണ്ട്.

    കൂ​ടാ​തെ, അ​ൽ ദാ​ഹി​റ, വ​ട​ക്ക​ൻ ശ​ർ​ഖി​യ്യ, തെ​ക്ക​ൻ ശ​ർ​ഖി​യ്യ, അ​ൽ വു​സ്ത, ദോ​ഫാ​ർ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലെ മ​രു​ഭൂ​മി പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും അ​റേ​ബ്യ​ൻ ക​ട​ൽ തീ​ര​ത്തി​ന്റെ ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലു​മു​ള്ള പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ രാ​ത്രി വൈ​കി​യും പു​ല​ർ​ച്ചെ​യും താ​ഴ്ന്ന മേ​ഘ​ങ്ങ​ൾ രൂ​പ​പ്പെ​ടാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വ​കു​പ്പ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ ബു​ള്ള​റ്റി​നി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    X