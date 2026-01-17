Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    Posted On
    date_range 17 Jan 2026 1:15 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Jan 2026 1:15 PM IST

    ‘സി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് വി​ൻ’ ഫൈ​ന​ൽ റൗ​ണ്ട് ഡ​യാ​ന ഹ​മീ​ദ് ന​യി​ക്കും

    ‘സി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് വി​ൻ’ ഫൈ​ന​ൽ റൗ​ണ്ട് ഡ​യാ​ന ഹ​മീ​ദ് ന​യി​ക്കും
    ഡ​യാ​ന ഹ​മീ​ദ്

    സ​ലാ​ല: ‘ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള’ ആ​റാം സീ​സ​ണി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി മ​ല​യാ​ള​ത്തി​​ന്റെ പ്രി​യ ഗാ​യ​ക​ൻ എം.​ജി ശ്രീ​കു​മാ​റി​ന്റെ പാ​ട്ടു​ക​ളു​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘സി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് വി​ൻ’ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ ഫൈ​ന​ൽ റൗ​ണ്ട് ന​യി​ക്കാ​ൻ ന​ടി​യും അ​വ​താ​ര​ക​യു​മാ​യ ഡ​യാ​ന ഹ​മീ​ദ് സ​ലാ​ല​യി​ലെ​ത്തും. മ​ല​യാ​ള ടെ​ലി​വി​ഷ​ൻ വേ​ദി​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും സി​നി​മ​യി​ലൂ​ടെ​യും മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് പ​രി​ചി​ത​മു​ഖ​മാ​യ ഡ​യാ​ന, ജ​നു​വ​രി 23 വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചി​ന് സ​ലാ​ല​യി​ലെ അ​ൽ വാ​ദി ലു​ലു ഹൈ​പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ സി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് വി​ൻ ഫൈ​ന​ൽ റൗ​ണ്ടി​ൽ അ​വ​താ​ര​ക​യാ​വും. ‘ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള’ ആ​റാം സീ​സ​ണി​ന്റെ റോ​ഡ്ഷോ​യും അ​ന്നേ ദി​വ​സം ന​ട​ക്കും. നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് പേ​രാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ റൗ​ണ്ടി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യ​ത്. വി​ദ​ഗ്ധ​രാ​യ ജ​ഡ്ജി​ങ് പാ​ന​ലി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് ഫൈ​ന​ൽ റൗണ്ട് മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക. ജൂ​നി​യ​ർ, സീ​നി​യ​ർ കാ​റ്റ​ഗ​റി​ലാ​യാ​ണ് മ​ത്സ​രം.

    ദോ​ഫാ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ആ​ലാ​പ​ന​ത്തി​ലെ ക​ഴി​വ് തെ​ളി​യി​ക്കാ​നും പു​തു​മു​ഖ​ങ്ങ​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് ‘സി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് വി​ൻ’ മ​ത്സ​രം. പാ​ട്ടു​പാ​ടു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ക്കാ​നും കൂ​ടാ​തെ എം.​ജി. ശ്രീ​കു​മാ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള വേ​ദി​യി​ൽ ആ​ദ​രം നേ​ടാ​നു​ള്ള അ​പൂ​ർ​വ അ​വ​സ​ര​വും ല​ഭി​ക്കും.

    TAGS:gulfnewsOmangulfnewsmalayalam
    News Summary - Diana Hameed will host the final round of 'Sing and Win'
