Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightപ്ര​മേ​ഹ​പ​രി​ശോ​ധ​ന...
    Oman
    Posted On
    date_range 17 Nov 2025 12:11 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Nov 2025 12:11 PM IST

    പ്ര​മേ​ഹ​പ​രി​ശോ​ധ​ന കാ​മ്പ​യി​ൻ ഗി​ന്ന​സ് റെ​ക്കോ​ഡ് നേ​ട്ട​ത്തി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പ്ര​മേ​ഹ സ്ക്രീ​നി​ങ് കാ​മ്പ​യി​ൻ ന​ട​ന്ന​തി​ന്റെ ഗി​ന്ന​സ് റെ​ക്കോ​ഡ് ഇ​നി ഒ​മാ​ന്
    പ്ര​മേ​ഹ​പ​രി​ശോ​ധ​ന കാ​മ്പ​യി​ൻ ഗി​ന്ന​സ് റെ​ക്കോ​ഡ് നേ​ട്ട​ത്തി​ൽ
    cancel
    camera_alt

    പ്ര​മേ​ഹ​പ​രി​ശോ​ധ​ന കാ​മ്പ​യി​നി​ലെ ഗി​ന്ന​സ് വേ​ൾ​ഡ് റെ​ക്കോ​ർ​ഡ് രേ​ഖ ബ​ദ​ർ അ​ൽ സ​മ

    ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ ഗ്രൂ​പ്പ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ഗി​ന്ന​സ് പ്ര​തി​നി​ധി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങു​ന്നു

    മ​സ്ക​ത്ത്: ലോ​ക പ്ര​മേ​ഹ​ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഒ​മാ​ൻ ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും ബ​ദ​ർ അ​ൽ സ​മ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ ഗ്രൂ​പ്പും ചേ​ർ​ന്ന് ന​ട​ത്തി​യ ദേ​ശീ​യ​ത​ല സൗ​ജ​ന്യ പ്ര​മേ​ഹ​പ​രി​ശോ​ധ​ന കാ​മ്പ​യി​ൻ ഗി​ന്ന​സ് വേ​ൾ​ഡ് റെ​ക്കോ​ഡ് നേ​ടി. 24 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നു​ള്ളി​ൽ 12,714 പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ ദു​ബൈ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യു​ടെ മു​ൻ റെ​ക്കോ​ർ​ഡ് വെ​റും അ​ഞ്ചു​മ​ണി​ക്കൂ​ർ 18 മി​നി​റ്റി​ലാ​ണ് മ​റി​ക​ട​ന്ന​ത്.

    കാ​മ്പ​യി​നി​ൽ 24 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നി​ടെ 30,799 പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി.

    ബ​ദ​ർ അ​ൽ സ​മ​യു​ടെ 14 ശാ​ഖ​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ മാ​ളു​ക​ൾ, സൂ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ, പാ​ർ​ക്കു​ക​ൾ, ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി സെ​ന്റ​റു​ക​ൾ, പൊ​തു​പ​രി​പാ​ടി വേ​ദി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി ഒ​മാ​നി​ലെ 120 ലൊ​ക്കേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലാ​യി 600 അം​ഗ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സം​ഘ​മാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​രി​ൽ 1397 പേ​ർ ഹൈ ​റി​സ്ക് കാ​റ്റ​ഗ​റി​യി​ലും 8165 പേ​ർ മോ​ഡ​റേ​റ്റ് റി​സ്ക് കാ​റ്റ​ഗ​റി​യി​ലും 21,237 പേ​ർ​ലോ റി​സ്ക് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​വ​രാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഡ​യ​ബ​റ്റീ​സ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ചോ​ദ്യാ​വ​ലി​യും ബ്ല​ഡ് ഷു​ഗ​ർ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​ണ് റി​സ്ക് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ.

    മി​ത​വും ഉ​യ​ർ​ന്നും റി​സ്കി​ൽ​പ്പെ​ട്ട എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും കൂ​ടു​ത​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. ഗി​ന്ന​സ് വേ​ൾ​ഡ് റെ​ക്കോ​ർ​ഡ് നേ​ട്ടം ഒ​മാ​നി​ലെ ആ​രോ​ഗ്യ​രം​ഗ​ത്തി​നും രാ​ജ്യ​ത്തി​നും അ​ഭി​മാ​ന​ക​ര​മാ​ണെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    30,799 പൗ​ര​ന്മാ​രും പ്ര​വാ​സി​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത് മു​ൻ​ക​രു​ത​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത സം​ബ​ന്ധി​ച്ച സാ​മൂ​ഹി​ക ബോ​ധ​വ​ള​ർ​ച്ച​യെ​യാ​ണ് സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​രോ​ഗ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഡോ. ​മു​ഹ​ന്ന ബി​ൻ നാ​സ​ർ അ​ൽ മു​സ​ൽ​ഹി പ​റ​ഞ്ഞു.

    മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ അ​ബ്ദു​ൽ ല​തീ​ഫ്, മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​പി.​എ. മു​ഹ​മ്മ​ദ്, എ​ക്സി. ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ മൊ​യ്തീ​ൻ ബി​ലാ​ൽ, ഫി​റാ​സ​ത്ത് ഹ​സ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:campaignGuinness recordgulfdiabetes
    News Summary - Diabetes screening campaign sets Guinness record
    Similar News
    Next Story
    X