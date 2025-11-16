Begin typing your search above and press return to search.
    പ്ര​മേ​ഹ​രോ​ഗ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ക്ലാ​സ്

    പ്ര​മേ​ഹ​രോ​ഗ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ക്ലാ​സ്
    അ​ൽ സ​ലാ​മ പോ​ളി ക്ലി​നി​ക്കും കെ.​എം.​സി.​സി മൊ​ബേ​ല​യും സം​യു​ക്ത​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ്ര​മേ​ഹ രോ​ഗ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ക്ലാ​സി​ൽ ഡോ. ​റ​ഷീ​ദ് അ​ലി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: ലോ​ക പ്ര​​മേ​ഹ ദി​നാ​ച​ര​ണ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് അ​ൽ സ​ലാ​മ പോ​ളി ക്ലി​നി​ക്കും കെ.​എം.​സി.​സി മൊ​ബേ​ല​യും സം​യു​ക്ത​മാ​യി പ്ര​മേ​ഹ രോ​ഗ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ക്ലാ​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    അ​ൽ സ​ലാ​മ​യി​ലെ ഇ​ന്റേ​ണ​ൽ മെ​ഡി​സി​ൻ വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി ഡോ. ​റ​ഷീ​ദ് അ​ലി ക്ലാ​സെ​ടു​ത്തു. പ്ര​മേ​ഹ​രോ​ഗം നേ​ര​ത്തെ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ, ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ഭ​ക്ഷ​ണം, പ​തി​വു​വ്യാ​യാ​മം, പ​തി​വു​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്ക് എ​ത്ര​ത്തോ​ളം പ്രാ​ധാ​ന്യ​മ​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. അ​ൽ സ​ലാ​മ കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​സി​ദ്ദീ​ഖ് ടി.​ടി, കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യ എം. ​യാ​ക്കൂ​ബ് തി​രൂ​ർ, സ​ഫീ​ർ കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ, അ​റ​ഫാ​ത്ത് എ​സ്.​വി, കെ.​എം.​സി.​സി ​കെ​യ​ർ വി​ങ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ നി​ര​വ​ധി​പേ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ക്യാ​മ്പി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ഹെ​ൽ​ത്ത്ചെ​ക്ക​പ്പ് കൂ​പ്പ​ൺ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

