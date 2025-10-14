Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 14 Oct 2025 10:52 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Oct 2025 10:52 AM IST

    ഒ​മാ​​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഹ​ബ്ബാ​വാ​ൻ ദോ​ഫാ​ർ

    ദോ​ഫാ​റി​ൽ നി​ക്ഷേ​പ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ സ​ജീ​വം
    ഒ​മാ​​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഹ​ബ്ബാ​വാ​ൻ ദോ​ഫാ​ർ
    ദോ​ഫാ​ർ വ്യ​വ​സാ​യ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ദ​ൃ​ശ്യം

    സ​ലാ​ല: ദോ​ഫാ​ർ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ൽ സാ​മ്പ​ത്തി​ക നി​ക്ഷേ​പ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ സ​ജീ​വം. ദോ​ഫാ​ർ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ൽ വാ​ണി​ജ്യ, വ്യ​വ​സാ​യ, നി​ക്ഷേ​പ പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഈ​വ​ർ​ഷം ആ​ദ്യ പ​കു​തി​യി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ വ​ള​ർ​ച്ച രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. പു​തി​യ നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ, വാ​ണി​ജ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, ലൈ​സ​ൻ​സു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ വ​ൻ വ​ർ​ധ​ന​യാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന സാ​മ്പ​ത്തി​ക വൈ​വി​ധ്യ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​നാ​യു​ള്ള ഒ​മാ​ന്റെ സ്വ​പ്ന​പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ ‘ഒ​മാ​ൻ വി​ഷ​ൻ 2040’ ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര​യി​ൽ പ്ര​ധാ​ന ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​യാ​ണ് ദോ​ഫാ​റി​ലെ നി​ക്ഷേ​പ മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തെ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​ത്.

    ‘2025ന്റെ ​ആ​ദ്യ പ​കു​തി​യി​ൽ ദോ​ഫാ​റി​ലെ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ കാ​ര്യ​മാ​യ ഉ​ണ​ർ​വു​ണ്ടാ​യ​താ​യും സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​വും ഇ​തി​ന് പ്രേ​ര​ക​മാ​യ​താ​യും ദോ​ഫാ​റി​ലെ വാ​ണി​ജ്യ, വ്യ​വ​സാ​യ, നി​ക്ഷേ​പ പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റി​ന്റെ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ അ​ൽ ബ​ദ്റാ​നി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    2025ന്റെ ​ര​ണ്ടാം പാ​ദ​ത്തി​ൽ മാ​ത്രം 1204 പു​തി​യ വാ​ണി​ജ്യ ലൈ​സ​ൻ​സു​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ച്ചു. ഇ​തോ​ടെ ജൂ​ൺ അ​വ​സാ​നം​വ​രെ ദോ​ഫാ​റി​ൽ മൊ​ത്തം 63,193 വാ​ണി​ജ്യ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​ു. നി​ർ​മാ​ണ ക​രാ​ർ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വ​ലി​യ വ​ള​ർ​ച്ച​യാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ആ​ദ്യ​പ​കു​തി​യെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് 452 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ല​ധി​കം വ​ർ​ധ​ന രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഈ ​സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലെ ആ​ദ്യ പാ​ദ​മാ​യ ഏ​പ്രി​ൽ-​ജൂ​ൺ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ 757 പു​തി​യ ലൈ​സ​ൻ​സു​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ചു. ന​ഗ​ര​വി​ക​സ​നം, ഗൃ​ഹ​നി​ർ​മാ​ണം, വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, വ്യ​വ​സാ​യ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യം വ​ർ​ധി​ച്ച​താ​ണ് ലൈ​സ​ൻ​സു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം കൂ​ടാ​നി​ട​യാ​ക്കി​യ​ത്.

    വി​ദേ​ശ നി​ക്ഷേ​പ​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ലും വ​ർ​ധ​ന​യു​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. 2025ന്റെ ​ആ​ദ്യ​പ​കു​തി​യി​ൽ 697 പു​തി​യ വി​ദേ​ശ നി​ക്ഷേ​പ​ക​ർ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​പ്പോ​ൾ 2024ലെ ​അ​തേ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ അ​ത് 266 മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ ദോ​ഫാ​റി​ലെ മൊ​ത്തം വി​ദേ​ശ​നി​ക്ഷേ​പ​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണം 8813 ആ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു. നി​ക്ഷേ​പാ​ന്ത​രീ​ക്ഷം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളാ​യ ഒ​മാ​ൻ ബി​സി​ന​സ് പ്ലാ​റ്റ്ഫോം പോ​ലു​ള്ള സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും ഈ ​വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​യ​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഒ​മാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ റെ​സി​ഡ​ൻ​സി പ്രോ​ഗ്രാം വി​ദേ​ശ​നി​ക്ഷേ​പ​ക​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക ഘ​ട​ക​മാ​യ​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല താ​മ​സാ​നു​മ​തി​യും കു​ടും​ബ ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഈ ​പ​ദ്ധ​തി ദോ​ഫാ​റി​ൽ നി​ക്ഷേ​പ​വാ​തി​ലു​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ തു​റ​ന്നി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    വ്യ​വ​സാ​യ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ 2025 ര​ണ്ടാം പാ​ദ​ത്തി​ൽ 1156 പു​തി​യ വ്യ​വ​സാ​യ ലൈ​സ​ൻ​സു​ക​ൾ ന​ൽ​കി. ഇ​തോ​ടെ മൊ​ത്തം വ്യ​വ​സാ​യ ലൈ​സ​ൻ​സു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 23,361 ആ​യി. കൂ​ടാ​തെ, 63 പു​തി​യ നി​ക്ഷേ​പ ലൈ​സ​ൻ​സു​ക​ളും അ​നു​വ​ദി​ച്ചു.

    വാ​ണി​ജ്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ആ​ദ്യ പ​കു​തി​യി​ൽ 10,357 പു​തി​യ ലൈ​സ​ൻ​സു​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ച്ച​തോ​ടെ മൊ​ത്തം എ​ണ്ണം 1,35,118 ആ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു. ഓ​ട്ടോ​മാ​റ്റി​ക് ലൈ​സ​ൻ​സി​ങ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലും 9215 പു​തി​യ ലൈ​സ​ൻ​സു​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ച്ചു. ഇ​തോ​ടെ ആ ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ മൊ​ത്തം ലൈ​സ​ൻ​സു​ക​ൾ 1,47,851 ആ​യി.

    ദോ​ഫാ​റി​ൽ നി​ക്ഷേ​പ സൗ​ഹൃ​ദ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ഒ​ര​ു​ക്കാ​ൻ ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക​ഴി​ഞ്ഞ​താ​യും മൂ​ല്യ​വ​ർ​ധി​ത വ്യ​വ​സാ​യ​ങ്ങ​ളും തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളും സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​ൻ ശേ​ഷി​യു​ള്ള ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന സാ​മ്പ​ത്തി​ക​കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി ദോ​ഫാ​ർ മാ​റു​ക​യാ​ണെ​ന്നും സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന​ത്തി​നാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ-​സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ന​വീ​ക​ര​ണം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​നു​മാ​ണ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്നും മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ അ​ൽ ബ​ദ്റാ​നി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

